Sprzęt

Takiego TV jeszcze nie było. Właśnie wszedł do sprzedaży

Do sprzedaży właśnie wchodzi nowy typ telewizora. Pierwsze wydane modele z tą technologią mają gigantyczną przekątną ekranu.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 19:01
Hisense i Samsung jako pierwsi, wkrótce inni

W sprzedaży wkrótce pojawią się nowe telewizory LCD typu RGB LED. Pierwsze firmy, które wprowadzają ten nowy typ TV to Hisense i Samsung. Określenie RGB LED odnosi się do telewizorów z panelem LCD, z ulepszonym systemem podświetlania miniLED, w którym zastosowano trójkolorowe diody LED - czerwone, zielone i niebieskie. Do tej pory technologia miniLED używała połączenia wyłącznie niebieskich LED-ów i filtru kropek kwantowych.

Dzięki temu rozwiązaniu telewizory typu RGB LED są w stanie osiągnąć znacznie szersze pokrycie palety barw i szczytową jasność, jak również większą energooszczędność. Hisense twierdzi, że ich nowe telewizory charakteryzują się 95-97 proc. pokryciem przestrzeni Rec.2020 i szczytową luminancją na poziomie 8000 cd/m2.

Co ciekawe, technologia RGB LED jest nazywana inaczej przez różnych producentów. Hisense nazywa ją TriChroma, Samsung używa nazwy Micro RGB, TCL stosuje nazwę RGB miniLED a Sony - RGB LED.

Nie ma jednego ściśle uregulowanego standardu tej technologii, a więc niektóre implementacje będą się różnić - np. LED-y zastosowane przez Samsunga mają rozmiar poniżej 100 mikrometrów, natomiast Hisense (jak podaje Flatpanels) ma używać LED-ów RGB nieco większych niż 100 mikrometrów.

Pierwsze modele telewizorów RGB LED Hisense i Samsunga wprowadzone do sprzedaży są gigantycznych rozmiarów. Hisense UXQ to 116-calowy telewizor, a Samsung MR95F ma przekątną 115 cali. Obydwa kosztują około 30 tys. dolarów amerykańskich (Hisense oferuje również mniejszy, 100-calowy model za 20 tys. dol.). Hisense wprowadza swój nowy telewizor najpierw w USA, a Samsung w Korei Południowej. Dopiero później planowana jest ekspansja na dalsze rynki - z końcem 2025 r.

W 2026 r. pojawią się telewizory RGB LED od Sony. TCL nie podało dokładnej daty wprowadzenia swojego TV tego typu.

telepolis
samsung Sony telewizory Hisense rgb led telewizory rgb led
Zródła zdjęć: Sony
Źródła tekstu: Flatpanels