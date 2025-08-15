Takiego TV jeszcze nie było. Właśnie wszedł do sprzedaży

Hisense i Samsung jako pierwsi, wkrótce inni

Dalsza część tekstu pod wideo

W sprzedaży wkrótce pojawią się nowe telewizory LCD typu RGB LED. Pierwsze firmy, które wprowadzają ten nowy typ TV to Hisense i Samsung. Określenie RGB LED odnosi się do telewizorów z panelem LCD, z ulepszonym systemem podświetlania miniLED, w którym zastosowano trójkolorowe diody LED - czerwone, zielone i niebieskie. Do tej pory technologia miniLED używała połączenia wyłącznie niebieskich LED-ów i filtru kropek kwantowych.

Dzięki temu rozwiązaniu telewizory typu RGB LED są w stanie osiągnąć znacznie szersze pokrycie palety barw i szczytową jasność, jak również większą energooszczędność. Hisense twierdzi, że ich nowe telewizory charakteryzują się 95-97 proc. pokryciem przestrzeni Rec.2020 i szczytową luminancją na poziomie 8000 cd/m2.

Co ciekawe, technologia RGB LED jest nazywana inaczej przez różnych producentów. Hisense nazywa ją TriChroma, Samsung używa nazwy Micro RGB, TCL stosuje nazwę RGB miniLED a Sony - RGB LED.

Nie ma jednego ściśle uregulowanego standardu tej technologii, a więc niektóre implementacje będą się różnić - np. LED-y zastosowane przez Samsunga mają rozmiar poniżej 100 mikrometrów, natomiast Hisense (jak podaje Flatpanels) ma używać LED-ów RGB nieco większych niż 100 mikrometrów.

Pierwsze modele telewizorów RGB LED Hisense i Samsunga wprowadzone do sprzedaży są gigantycznych rozmiarów. Hisense UXQ to 116-calowy telewizor, a Samsung MR95F ma przekątną 115 cali. Obydwa kosztują około 30 tys. dolarów amerykańskich (Hisense oferuje również mniejszy, 100-calowy model za 20 tys. dol.). Hisense wprowadza swój nowy telewizor najpierw w USA, a Samsung w Korei Południowej. Dopiero później planowana jest ekspansja na dalsze rynki - z końcem 2025 r.