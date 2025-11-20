Play ma nowy zestaw routerów z 5G i Wi-Fi 6. Nawet 4,29 Gb/s szybkości

Nowy zestaw ZTE powala korzystać z 5G oraz Wi-Fi 6, a producent poleca go do zastosowań w domu, biurze lub domku poza miastem. Router zewnętrzny ZTE G51F odbiera sygnał 5G, a ZTE T3000 rozprowadza go po całym domu, zapewniając szybki internet w każdym pomieszczeniu.

Zewnętrzny router ZTE Netbox G51F obsługuje sieć 5G w trybach NSA i SA, wykorzystuje technologię NR-CA, a prędkość transmisji może sięgać nawet 4,29 Gb/s. Dziesięć wbudowanych anten do obsługi łączności komórkowej, z wykorzystaniem technologii 4x4 MIMO, o wzmocnieniu do 13 dBi, gwarantuje niezakłóconą transmisję danych nawet w trudnych warunkach. Autorska technologia ZTE AI Antenna 5.0 automatycznie optymalizuje procesy związane z recepcją sygnału, zapewniając do 120% lepsze rezultaty niż tradycyjne rozwiązania. Kompaktowa obudowa z certyfikatem IP65 sprawia, że urządzenie jest skutecznie chronione jest przed czynnikami meteorologicznymi.

Wewnętrzny router ZTE T3000 odpowiada za domową sieć bezprzewodową. Dzięki technologii Wi-Fi 6 AX3000 zapewnia przepustowość do 3000 Mb/s, obsługując pasma 2.4 GHz i 5 GHz. Cztery zewnętrzne anteny ze wzmocnieniem do 7 dBi dbają o szeroki zasięg, atutem jest możliwość podłączenia nawet 256 urządzeń. Na pokładzie ZTE T3000 znalazły się udogodnienia takie jak Easy Mesh (łatwe rozszerzanie zasięgu sieci), NFC do błyskawicznego parowania, kontrola rodzicielska, a na bezpieczeństwem czuwa protokół WPA3. Obecność dwóch portów WAN pozwala na sumowanie transferów z dwóch źródeł internetu.