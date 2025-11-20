Sprzęt

OnePlus: gadżety o wartości 2 tys. zł dla fanów marki

Już w sobotę 22 listopada o godz. 11 w CH Bonarka w Krakowie OnePlus otworzy specjalną strefę marki. Na pierwszych kupujących czeka flagowy smartfon – OnePlus 15 – wraz z gratisami o wartości 2 tys. zł. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
OnePlus: gadżety o wartości 2 tys. zł dla fanów marki

OnePlus już wcześniej zapowiadał to zbliżające się wydarzenie, stanowiące część europejskiej trasy Pop-Up Tour, teraz jednak podał więcej szczegółów. Zapowiada się naprawdę interesująco.

Dalsza część tekstu pod wideo

Otwarcie Pop-Up Store jest związane z premierą najnowszego modelu OnePlus 15. Co ważne, pierwszy raz OnePlus Pop-Up Store pojawi się poza Warszawą. Tym razem zawita do Krakowa. Producent przekonuje, że to świetna okazja, aby zobaczyć i przetestować najnowszego flagowca. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ONEPLUS 15 5G 12/256GB 6.78" 165Hz Czarny
Smartfon ONEPLUS 15 5G 12/256GB 6.78" 165Hz Czarny
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Ładowarka sieciowa ONEPLUS Supervooc 80W Biały
Ładowarka sieciowa ONEPLUS Supervooc 80W Biały
-20 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Szkło hartowane ONEPLUS Smooth Tempered Glass Screen Protector do OnePlus Nord 5
Szkło hartowane ONEPLUS Smooth Tempered Glass Screen Protector do OnePlus Nord 5
0 zł
129 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Advertisement

Na pierwszych kupujących czekać będą wartościowe gadżety o wartości blisko 2 tys. zł, a w trakcie wydarzenia przewidywane są liczne niespodzianki, konkursy oraz możliwość nawiązania nowych znajomości wśród społeczności OnePlus. Do wygrania w aktywnościach będzie m.in. OnePlus 15 oraz gimbal DJI Osmo Mobile 7.

Zgarnij gadżety o wartości blisko 2 tys. zł

OnePlus: gadżety o wartości 2 tys. zł dla fanów marki

Marka przygotowała specjalne promocje dostępne tylko w Pop-up Store. Pierwsze osoby, które zdecydują się na zakup modelu OnePlus 15, otrzymają atrakcyjne gadżety.

W przypadku zakupu wersji OnePlus 15 z 16GB RAM/512GB:

  • Pierwszych 5 osób otrzyma gratisy o wartości blisko 2 tys. zł: OnePlus Watch 3 43 mm, gimbal DJI Osmo Mobile 7, ładowarkę OnePlus SUPERVOOC Dual Ports 80W, ładowarkę magnetyczną OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł;
  • Następne osoby (6-30) otrzymają: OnePlus Watch 3 43 mm, ładowarkę OnePlus SUPERVOOC Dual Ports 80W, ładowarkę magnetyczną OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł;
  • Kolejne osoby w kolejce (31-40) dostaną gratis: OnePlus Watch 3 43 mm, ładowarkę magnetyczna OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł.

W przypadku zakupu wersji OnePlus 15 z 12GB RAM/256GB:

  • Pierwszych 10 osób otrzyma następujące gadżety: OnePlus Watch 3 43 mm, ładowarkę magnetyczna OnePlus AIRVOOC 50W oraz magnetyczny Cover Case.

Jak zachęca OnePlus, krakowski Pop-Up Store ma być przestrzenią otwartą nie tylko na prezentację technologii, lecz także na bezpośredni kontakt z fanami, którzy od lat są ważną częścią rozwoju firmy.

Szczegóły OnePlus Pop-up Store:

  • Data i godzina wydarzenia: 22 listopada 2025 r., godz. 11:00
  • Miejsce: CH Bonarka, Henryka Kamieńskiego 11, Kraków
  • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba promocyjnych gadżetów jest limitowana.
Image
telepolis
oneplus OnePlus Pop-Up store OnePlus 15 OnePlus Pop-Up Tour Pop-up Store
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, OnePlus
Źródła tekstu: OnePlus