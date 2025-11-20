OnePlus: gadżety o wartości 2 tys. zł dla fanów marki
Już w sobotę 22 listopada o godz. 11 w CH Bonarka w Krakowie OnePlus otworzy specjalną strefę marki. Na pierwszych kupujących czeka flagowy smartfon – OnePlus 15 – wraz z gratisami o wartości 2 tys. zł.
OnePlus już wcześniej zapowiadał to zbliżające się wydarzenie, stanowiące część europejskiej trasy Pop-Up Tour, teraz jednak podał więcej szczegółów. Zapowiada się naprawdę interesująco.
Otwarcie Pop-Up Store jest związane z premierą najnowszego modelu OnePlus 15. Co ważne, pierwszy raz OnePlus Pop-Up Store pojawi się poza Warszawą. Tym razem zawita do Krakowa. Producent przekonuje, że to świetna okazja, aby zobaczyć i przetestować najnowszego flagowca.
Na pierwszych kupujących czekać będą wartościowe gadżety o wartości blisko 2 tys. zł, a w trakcie wydarzenia przewidywane są liczne niespodzianki, konkursy oraz możliwość nawiązania nowych znajomości wśród społeczności OnePlus. Do wygrania w aktywnościach będzie m.in. OnePlus 15 oraz gimbal DJI Osmo Mobile 7.
Zgarnij gadżety o wartości blisko 2 tys. zł
Marka przygotowała specjalne promocje dostępne tylko w Pop-up Store. Pierwsze osoby, które zdecydują się na zakup modelu OnePlus 15, otrzymają atrakcyjne gadżety.
W przypadku zakupu wersji OnePlus 15 z 16GB RAM/512GB:
- Pierwszych 5 osób otrzyma gratisy o wartości blisko 2 tys. zł: OnePlus Watch 3 43 mm, gimbal DJI Osmo Mobile 7, ładowarkę OnePlus SUPERVOOC Dual Ports 80W, ładowarkę magnetyczną OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł;
- Następne osoby (6-30) otrzymają: OnePlus Watch 3 43 mm, ładowarkę OnePlus SUPERVOOC Dual Ports 80W, ładowarkę magnetyczną OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł;
- Kolejne osoby w kolejce (31-40) dostaną gratis: OnePlus Watch 3 43 mm, ładowarkę magnetyczna OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł.
W przypadku zakupu wersji OnePlus 15 z 12GB RAM/256GB:
- Pierwszych 10 osób otrzyma następujące gadżety: OnePlus Watch 3 43 mm, ładowarkę magnetyczna OnePlus AIRVOOC 50W oraz magnetyczny Cover Case.
Jak zachęca OnePlus, krakowski Pop-Up Store ma być przestrzenią otwartą nie tylko na prezentację technologii, lecz także na bezpośredni kontakt z fanami, którzy od lat są ważną częścią rozwoju firmy.
Szczegóły OnePlus Pop-up Store:
- Data i godzina wydarzenia: 22 listopada 2025 r., godz. 11:00
- Miejsce: CH Bonarka, Henryka Kamieńskiego 11, Kraków
- Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba promocyjnych gadżetów jest limitowana.