OnePlus: gadżety o wartości 2 tys. zł dla fanów marki

OnePlus już wcześniej zapowiadał to zbliżające się wydarzenie, stanowiące część europejskiej trasy Pop-Up Tour, teraz jednak podał więcej szczegółów. Zapowiada się naprawdę interesująco.

Otwarcie Pop-Up Store jest związane z premierą najnowszego modelu OnePlus 15. Co ważne, pierwszy raz OnePlus Pop-Up Store pojawi się poza Warszawą. Tym razem zawita do Krakowa. Producent przekonuje, że to świetna okazja, aby zobaczyć i przetestować najnowszego flagowca.

Na pierwszych kupujących czekać będą wartościowe gadżety o wartości blisko 2 tys. zł, a w trakcie wydarzenia przewidywane są liczne niespodzianki, konkursy oraz możliwość nawiązania nowych znajomości wśród społeczności OnePlus. Do wygrania w aktywnościach będzie m.in. OnePlus 15 oraz gimbal DJI Osmo Mobile 7.

Zgarnij gadżety o wartości blisko 2 tys. zł

Marka przygotowała specjalne promocje dostępne tylko w Pop-up Store. Pierwsze osoby, które zdecydują się na zakup modelu OnePlus 15, otrzymają atrakcyjne gadżety.

W przypadku zakupu wersji OnePlus 15 z 16GB RAM/512GB:

Pierwszych 5 osób otrzyma gratisy o wartości blisko 2 tys. zł : OnePlus Watch 3 43 mm, gimbal DJI Osmo Mobile 7, ładowarkę OnePlus SUPERVOOC Dual Ports 80W, ładowarkę magnetyczną OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł;

: OnePlus Watch 3 43 mm, gimbal DJI Osmo Mobile 7, ładowarkę OnePlus SUPERVOOC Dual Ports 80W, ładowarkę magnetyczną OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł; Następne osoby (6-30) otrzymają: OnePlus Watch 3 43 mm , ładowarkę OnePlus SUPERVOOC Dual Ports 80W, ładowarkę magnetyczną OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł;

, ładowarkę OnePlus SUPERVOOC Dual Ports 80W, ładowarkę magnetyczną OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł; Kolejne osoby w kolejce (31-40) dostaną gratis: OnePlus Watch 3 43 mm, ładowarkę magnetyczna OnePlus AIRVOOC 50W, magnetyczny Cover Case oraz rabat 300 zł.

W przypadku zakupu wersji OnePlus 15 z 12GB RAM/256GB:

Pierwszych 10 osób otrzyma następujące gadżety: OnePlus Watch 3 43 mm, ładowarkę magnetyczna OnePlus AIRVOOC 50W oraz magnetyczny Cover Case.

Jak zachęca OnePlus, krakowski Pop-Up Store ma być przestrzenią otwartą nie tylko na prezentację technologii, lecz także na bezpośredni kontakt z fanami, którzy od lat są ważną częścią rozwoju firmy.

Szczegóły OnePlus Pop-up Store: