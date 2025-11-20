Bezpieczeństwo

Pekao ma pilny komunikat. Nie tylko klienci powinni się zapoznać

Bank Pekao wydał komunikat dotyczący bezpieczeństwa swoich klientów, ale nie tylko. Z tego typu ostrzeżeniem, na dobrą sprawę, powinien zapoznać się każdy kto tylko posiada konto bankowe. Szczególnie teraz, kiedy w sieci trwają na dobre akcje typu Black Week, Black Friday i Cyber Monday. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 20 LIS 2025
0
cyberPekao przypomina

Pekao przypomina, że okres wielkich promocji, które ruszają w listopadzie i trwają właściwie do świąt, to nie tylko okazja na tańsze zakupy, ale także czas wzmożonej aktywności wszelkiej maści cyberprzestępców. Bank doskonale wie, że w gąszczu super okazji łatwo stracić czujność. 

Pekao zdradza kilka skutecznych trików na to, jak nie dać się oszukać:

  1. Sprawdzajcie w sieci opinie na temat danego sklepu lub odnośnie danego użytkownika. 
  2. Weryfikujcie dane przedsiębiorcy (adres, NIP, Regon)
  3. Jeśli sklep posiada na stronie niejasną politykę zwrotów, albo brak informacji kontaktowych - zrezygnujcie z transakcji.
  4. Zwróćcie uwagę na adres strony sklepowej - szukajcie literówek oraz drobnych nieścisłości.
  5. Zanim dokonacie opłaty za dany produkt lub wpiszecie dane logowania do bankowości internetowej, zawsze sprawdzajcie adres strony www na której obecnie się znajdujecie

Nie dajcie się ponieść presji czasu, wiadomo nie od dziś, że wszystkie oferty typu "cena ważna tylko przez chwilę", albo odliczanie czasu na stronie, to częsty trik, stosowany przez oszustów. Jeśli zamierzacie dokonać transakcji to kontaktujcie się tylko przez portal sprzedażowy, nie dajcie się namówić na żadne klikanie linków do płatności przesłane w wiadomościach prywatnych. 

Uzbrojeni w taką wiedzę, możecie śmiało ruszyć na zakupy. Zakupy online mogą być bezpieczne tylko wtedy, kiedy zachowamy zdrowy rozsądek. 

