Pekao ma pilny komunikat. Nie tylko klienci powinni się zapoznać

cyberPekao przypomina

Pekao przypomina, że okres wielkich promocji, które ruszają w listopadzie i trwają właściwie do świąt, to nie tylko okazja na tańsze zakupy, ale także czas wzmożonej aktywności wszelkiej maści cyberprzestępców. Bank doskonale wie, że w gąszczu super okazji łatwo stracić czujność.

Pekao zdradza kilka skutecznych trików na to, jak nie dać się oszukać:

Sprawdzajcie w sieci opinie na temat danego sklepu lub odnośnie danego użytkownika. Weryfikujcie dane przedsiębiorcy (adres, NIP, Regon) Jeśli sklep posiada na stronie niejasną politykę zwrotów, albo brak informacji kontaktowych - zrezygnujcie z transakcji. Zwróćcie uwagę na adres strony sklepowej - szukajcie literówek oraz drobnych nieścisłości. Zanim dokonacie opłaty za dany produkt lub wpiszecie dane logowania do bankowości internetowej, zawsze sprawdzajcie adres strony www na której obecnie się znajdujecie.

Nie dajcie się ponieść presji czasu, wiadomo nie od dziś, że wszystkie oferty typu "cena ważna tylko przez chwilę", albo odliczanie czasu na stronie, to częsty trik, stosowany przez oszustów. Jeśli zamierzacie dokonać transakcji to kontaktujcie się tylko przez portal sprzedażowy, nie dajcie się namówić na żadne klikanie linków do płatności przesłane w wiadomościach prywatnych.