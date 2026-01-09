Wygadano się. Tyle będzie kosztować Steam Machine

Zeszłoroczna prezentacja nowych sprzętów Valve wzbudziła zainteresowanie nie tylko wśród prasy i entuzjastów PC, ale również niedzielnych graczy. Wszystko za sprawą niewielkiego i prostego w obsłudze komputera przypominającego konsolę, czyli Steam Machine. I chociaż od pokazu minęło już sporo czasu, to kwestia ceny nadal pozostaje tajemnicą. Ale do sieci trafiły właśnie informacje, które rzucają nowe światło.

Valve ma problem przez szaleństwo na rynku DRAM i NAND

Źródłem zamieszania jest czeski sklep Smarty.cz, który na moment opublikował na stronie dwie wersje Steam Machine. Z ich oferty wynika, że podstawowy wariant z SSD 512 GB miałby kosztować 19 826 koron czeskich, a więc około 3429 złotych. Droższa wersja z nośnikiem 2 TB została wyceniona na 22 305 koron, czyli mniej więcej 3859 złotych.

Oczywiście nie są to ceny potwierdzone przez Valve. To może być tylko zwykły wypełniacz do czasu oficjalnej premiery i/lub faktyczna cena, ale z doliczona marżą czeskiego pośrednika. W końcu Steam Machine będzie sprzedawane oficjalnie na platformie Steam.