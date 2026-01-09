Wygadano się. Tyle będzie kosztować Steam Machine
Zanim zaczniecie wyciągać pieniądze z portfela to radzimy wziąć głębszy oddech i się uspokoić. To nie są oficjalne kwoty, a przeciek z jednego ze sklepów.
Zeszłoroczna prezentacja nowych sprzętów Valve wzbudziła zainteresowanie nie tylko wśród prasy i entuzjastów PC, ale również niedzielnych graczy. Wszystko za sprawą niewielkiego i prostego w obsłudze komputera przypominającego konsolę, czyli Steam Machine. I chociaż od pokazu minęło już sporo czasu, to kwestia ceny nadal pozostaje tajemnicą. Ale do sieci trafiły właśnie informacje, które rzucają nowe światło.
Valve ma problem przez szaleństwo na rynku DRAM i NAND
Źródłem zamieszania jest czeski sklep Smarty.cz, który na moment opublikował na stronie dwie wersje Steam Machine. Z ich oferty wynika, że podstawowy wariant z SSD 512 GB miałby kosztować 19 826 koron czeskich, a więc około 3429 złotych. Droższa wersja z nośnikiem 2 TB została wyceniona na 22 305 koron, czyli mniej więcej 3859 złotych.
Oczywiście nie są to ceny potwierdzone przez Valve. To może być tylko zwykły wypełniacz do czasu oficjalnej premiery i/lub faktyczna cena, ale z doliczona marżą czeskiego pośrednika. W końcu Steam Machine będzie sprzedawane oficjalnie na platformie Steam.
Jest też spora szansa, że samo Valve nadal nie wie jak wycenić swój Mini PC. Rynek pamięci oszalał, moduły RAM i SSD drożeją w oczach z tygodnia na tydzień, a ich dostępność spada. Tym samym Amerykanie stoją przed wyzwaniem - jeśli wycenią sprzęt zbyt nisko, to szybko się okaże, że będą musieli dopłacać do interesu. A jeśli cena okaże się przesadzona, to czeka nas powtórka historii pierwszego Steam Machine z 2015 roku...