Valve obiecuje, że Steam Machine będzie bardzo dobrze wycenione

Valve zaskoczyło wczoraj wszystkich, prezentując trzy nowe urządzenia - Steam Machine, Steam Frame oraz Steam Controller. Mowa kolejno o mini-komputerze przypominającym konsolę, goglach VR oraz kontrolerze do gier. Pokazano nie tylko jak będą wyglądać i działać, ale również udostępniono ich pełną specyfikację. Zabrakło tylko najważniejszego - cen.

Mamy móc grać w 4K i 60 FPS z włączonym AMD FSR

Na szczęście nieco światła na sprawę rzucił inżynier Yazan Aldehayyat, który rozmawiał z redakcją IGN. Chociaż nie podał on konkretnej kwoty, to zapewnia, że Steam Machine ma być bardzo atrakcyjnie wycenione:

Jeśli spróbujesz zbudować PC o podobnych funkcjach i podobnej wydajności, myślę, że Steam Machine będzie naprawdę konkurencyjny cenowo i zapewni bardzo dobrą wartość. Za każdym razem, gdy podejmowaliśmy decyzję dotyczącą sprzętu czy funkcji, myśleliśmy o tym, aby urządzenie było jak najprzystępniejsze i jak najtańsze.

Widać więc wyraźnie, że Valve kontynuuje filozofię znaną już ze Steam Decka. Innymi słowy sprzęt ma być tani i przystępny, bo Amerykanie i tak będą zarabiać na grach oraz dodatkach kupowanych na ich platformie.

Dla przypomnienia, Steam Machine dostanie 6-rdzeniowy i 12-rdzeniowy procesor od AMD (Zen4) oraz układ graficzny z 28 jednostkami CU (RDNA3) i 8 GB VRAM, dopełni to 16 pamięci RAM DDR5. Oznaczałoby to, że komputer od Valve zapewni wydajność między Xbox Series S, a PlayStation 5.