Finał wielkiego hitu Netflixa już 1 stycznia. Zwiastun elektryzuje

"Stranger Things 5" - ostatni odcinek

Zakończenie "Stranger Things" było długo wyczekiwane. Netflix zadbał też o to, aby napięcie było odpowiednio dawkowane - finał został zaplanowany w trzech częściach. I tak pierwsze cztery odcinki trafiły do widzów już 26 listopada 2025 roku, trzy kolejne pojawiły się na ekranach 25 grudnia, a finałowy odcinek ma zadebiutować już w nocy z 31 na 1 stycznia. A podobno jest na co czekać - widzowie dostaną tym razem pełnometrażowy, ponad dwugodzinny epizod.

Serial nadal wywołuje sporo emocji

Reakcje widowni są mieszane, a odcinek siódmy został najniżej ocenionym odcinkiem całej serii. Czy finałowy epizod ma szansę sprawić, że dawne zachwyty powrócą w pełnej krasie? Ogólnie, cały sezon jest krytykowany za powtarzalność, nadmiar materiału i lekki chaos. Niektórym nie spodobał się wątek, w którym Will Byers dokonuje coming outu przed przyjaciółmi, inni twierdzą, że był to poruszający i autentyczny moment. Wielu widzów ma wręcz wrażenie, że mimo całego tego "pompowania napięcia", niewiele w serialu się wydarzyło. Rzecz jasna, nie brakuje teorii spiskowych oraz podejrzeń, że istnieją tajne wersje piątego sezonu produkcji. Aktorzy i twórcy "Stranger Things" jednak zdementowali te domysły, zaraz po tym jak się tylko pojawiły.