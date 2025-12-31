Finał wielkiego hitu Netflixa już 1 stycznia. Zwiastun elektryzuje
Ostatni sezon kultowego "Stranger Things" sporo namieszał w sieci i wywołał mieszane opinie. Ale jedno jest pewne - nadal wywołuje on spore emocje. W sieci pojawił się zwiastun finałowego odcinka, który zostanie wyemitowany 1 stycznia 2026.
"Stranger Things 5" - ostatni odcinek
Zakończenie "Stranger Things" było długo wyczekiwane. Netflix zadbał też o to, aby napięcie było odpowiednio dawkowane - finał został zaplanowany w trzech częściach. I tak pierwsze cztery odcinki trafiły do widzów już 26 listopada 2025 roku, trzy kolejne pojawiły się na ekranach 25 grudnia, a finałowy odcinek ma zadebiutować już w nocy z 31 na 1 stycznia. A podobno jest na co czekać - widzowie dostaną tym razem pełnometrażowy, ponad dwugodzinny epizod.
Serial nadal wywołuje sporo emocji
Reakcje widowni są mieszane, a odcinek siódmy został najniżej ocenionym odcinkiem całej serii. Czy finałowy epizod ma szansę sprawić, że dawne zachwyty powrócą w pełnej krasie? Ogólnie, cały sezon jest krytykowany za powtarzalność, nadmiar materiału i lekki chaos. Niektórym nie spodobał się wątek, w którym Will Byers dokonuje coming outu przed przyjaciółmi, inni twierdzą, że był to poruszający i autentyczny moment. Wielu widzów ma wręcz wrażenie, że mimo całego tego "pompowania napięcia", niewiele w serialu się wydarzyło. Rzecz jasna, nie brakuje teorii spiskowych oraz podejrzeń, że istnieją tajne wersje piątego sezonu produkcji. Aktorzy i twórcy "Stranger Things" jednak zdementowali te domysły, zaraz po tym jak się tylko pojawiły.
Fani serialu z pewnością wyczekują finałowego odcinka - zobaczymy go już 1 stycznia na Netflixie.