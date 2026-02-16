Ważna nowość w VeloBanku. Mają to jako jedyni w Polsce

Przelewy zagraniczne niemal w czasie rzeczywistym

Nowa funkcja o nazwie PayGlobal trafiła do oferty VeloKantoru. Bank informuje, że udostępnia szybkie przelewy zagraniczne oraz transfery na kartę realizowane w trybie natychmiastowym. Pieniądze wysłane z Polski mogą trafić do odbiorcy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Wielkiej Brytanii w czasie od kilku do maksymalnie 30 minut.

Dotyczy to transakcji realizowanych w euro. W przypadku przelewów do Stanów Zjednoczonych czas ten jest nieco dłuższy, ale środki mają znaleźć się na koncie najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla ofert firm typu fintech, które do tej pory dominowały w segmencie szybkich transferów walutowych. Standardowe bankowe procedury zajmowały zazwyczaj kilka dni roboczych.

PayGlobal to przesiadka z dyliżansu do pociągu TGV. To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy szukają rozwiązań pomagających oszczędzić czas. Od teraz VeloKantor umożliwia wysyłkę pieniędzy za granicę w czasie rzeczywistym. Szybkie przelewy i transfery na kartę to idealne rozwiązanie dla tych, którzy często podróżują, chcą bezpiecznie i szybko przelać pieniądze do bliskich za granicą lub rozliczyć się z partnerem biznesowym. PayGlobal skraca czas przekazania środków do odbiorcy w krajach EOG, które wprowadziły u siebie walutę EUR lub Wielkiej Brytanii do maksymalnie 30 minut, podczas gdy standardowe przelewy zajmują nawet kilka dni roboczych. powiedział Maciej Tomczak, Dyrektor Biura Produktów Skarbowych w VeloBanku

Wymagania i dostępne waluty

Skorzystanie z usługi wymaga posiadania dostępu do VeloKantoru oraz konta walutowego zgodnego z walutą transakcji. Klienci mogą obecnie zlecać szybkie przelewy do krajów strefy SEPA w euro, do Wielkiej Brytanii w funtach i euro oraz do USA w dolarach. System działa bez przerwy, niezależnie od pory dnia czy dni wolnych od pracy.

Istnieje także opcja wykonania szybkiego transferu na kartę. Wymaga to posiadania karty debetowej wydanej do konta oraz aktywnej usługi wielowalutowej. Odbiorca przelewu również musi posiadać kartę z aktywną funkcją wielowalutową dla waluty transferu. Obecnie obsługa obejmuje zdefiniowanych odbiorców w krajach SEPA w walutach PLN, EUR, GBP i USD.

Zaplecze technologiczne