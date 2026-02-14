Fintech

PKO BP ostrzega. Chodzi o 15-16 lutego i dotyczy każdego klienta

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym informuje wszystkich swoich klientów o nadchodzących utrudnieniach. Dostęp do części usług może być niemożliwy.

PKO BP ostrzega. Chodzi o 15-16 lutego i dotyczy każdego klienta

PKO Bank Polski zaplanował przerwę techniczną. W związku z tym opublikowano pilny komunikat ze szczegółowymi informacjami. Jeśli jesteś klientem największego banku w Polsce, to lepiej się z nim zapoznać.

Przerwa techniczna w PKO BP

Tym razem przerwa techniczna w PKO BP została zaplanowana w dniach 15-16 lutego, czyli z niedzieli na poniedziałek. W tym czasie bank będzie przeprowadzał prace w serwisach internetowych. W związku z tym dostęp do części usług będzie utrudniony.

Bank informuje, że przerwa ma potrwać od 22:00 w niedzielę do 02:00 w nocy w poniedziałek. W tym czasie klienci PKO BP mogą mieć chwilowe trudności w dostępie do serwisów iPKO oraz iPKO Biznes. Jednocześnie bank uspokaja, że płatności kartami będą działać bez żadnych zakłóceń.

