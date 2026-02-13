Xiaomi Watch 5 z Wear OS zmierza do Europy – znamy cenę. Nie jest dobrze

Jak podaje czeski serwis Svět Androida, powołując się na własne przecieki, Xiaomi Watch 5 wkroczy do Europy w nieco innej wersji niż ta pokazana w Chinach. Największą zmianą w porównaniu będzie system operacyjny. Podczas gdy w kraju producenta zegarek działa na autorskim oprogramowaniu Xiaomi Hyper OS, wariant globalny otrzyma Google Wear OS. Oznacza to dostęp do sklepu Google Play i szerokiej gamy aplikacji, co znacząco ułatwi integrację z ekosystemem Android.

Dalsza część tekstu pod wideo

Svět Androida podaje, że Xiaomi Watch 5 ma kosztować w Czechach 7990 koron, czyli u nas byłoby to około 1400 złotych. To spory skok cenowy w porównaniu z poprzednim modelem – Xiaomi Watch 2 Pro debiutował w Polsce w cenie 900 zł. Do Europy trafi wariant 47 mm w dwóch kolorach: Juniper Green (zielony) i Black (czarny). Nie jest jeszcze pewne, czy pojawi się wersja z eSIM, która jest dostępna w Chinach.

Xiaomi Watch 5 – co w nim ciekawego?

Nowy zegarek Xiaomi wyposażony jest w 1,54-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 480 × 480 pikseli i jasności 1500 nitów, chroniony szkłem szafirowym. Ma kopertę ze stali nierdzewnej 316L, zapewniającą wodoszczelność 5 ATM. Za wydajność odpowiada podwójny układ procesorów: Qualcomm Snapdragon W5 (4 nm) do zadań wymagających i BES2800 do ciągłego monitorowania zdrowia. Energię dostarcza bateria 930 mAh zapewniająca do 6 dni pracy w trybie standardowym i 18 dni w trybie oszczędnym.

Jak każdy dobry smartwatch Xiaomi Watch 5 wyposażony jest w komplet sensorów zdrowotnych, w tym optyczny czujnik tętna, pulsoksymetr (SpO2) oraz sensor EKG.