Debiutuje Xiaomi Watch 5. Ten smartwatch zawstydza konkurencję

Elegancja i tytan z drukarki 3D

Xiaomi Watch 5 przyciąga wzrok świetnym wykonaniem. Kopertę o rozmiarze 47 mm wykuto z jednego kawałka stali nierdzewnej 316L. Zarówno ekran, jak i czujnik tętna chroni syntetyczne szkło szafirowe. To materiał bardzo odporny na zarysowania.

Ciekawostką jest tu opcjonalny pasek wykonany w technologii druku 3D. Wykorzystano do tego stop tytanu TC4 i laserowe spiekanie proszku. Taki pasek jest o połowę lżejszy od stalowych odpowiedników. Wygląda przy tym niezwykle nowocześnie i futurystycznie.

Ekran, który lśni w słońcu

Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 1,54 cala. Jego jasność szczytowa sięga 1500 nitów. Dzięki temu powinieneś wygodnie odczytać powiadomienia nawet w pełnym słońcu. Ramki wokół ekranu są wąskie i mają tylko 2,6 mm.

Zegarek działa pod kontrolą systemu HyperOS 3. Interfejs jest płynny dzięki odświeżaniu 60 Hz. Xiaomi dodało też funkcję "Super Island". To specjalne pole powiadomień, które przypomina rozwiązania ze smartfonów.

Sterowanie gestami i dwa procesory

Xiaomi Watch 5 wykorzystuje nietypowy czujnik EMG. Wykrywa on sygnały płynące z mięśni dłoni. Dzięki temu możesz sterować zegarkiem bez dotykania ekranu. Wystarczy zacisnąć pięść lub wykonać odpowiedni gest palcami, by odebrać połączenie.

W środku pracują dwa procesory. Główny to wydajny Qualcomm Snapdragon W5 wykonany w procesie 4 nm. Wspiera go energooszczędny układ Hengxuan 2800. Taka para zapewnia płynność działania i długi czas pracy. Bateria pozwala na 6 dni normalnego użytkowania lub nawet 18 dni w trybie oszczędnym.

Zaawansowane funkcje zdrowotne

Zegarek ma certyfikat wyrobu medycznego klasy II w Chinach dla funkcji EKG. Wykonanie pomiaru trwa 30 sekund. Urządzenie monitoruje też natlenienie krwi, stres oraz sen. Analiza snu powstała we współpracy z ekspertami z prestiżowych uczelni medycznych.

Dla sportowców przygotowano ponad 150 trybów treningowych. Zegarek oferuje mapy offline w pełnym kolorze. Przydają się one podczas biegania w terenie lub wędrówek po górach. Funkcja nawigacji pozwala na bezpieczny powrót do punktu startowego jednym dotknięciem.

Łączność bez telefonu

Model z eSIM pozwala na pełną niezależność. Możesz dzwonić i pisać wiadomości bez posiadania smartfonu pod ręką. Zegarek ma własny sklep z aplikacjami. Znajdziesz tam między innymi WeChat, mapy czy odtwarzacze muzyki.

Urządzenie wspiera też płatności zbliżeniowe NFC. Możesz nim również sterować innymi sprzętami Xiaomi, takimi jak telewizory czy tablety.

Dostępność i cena

Xiaomi Watch 5 jest już dostępny w sprzedaży w Chinach. Ceny zależą od wybranej wersji paska i obecności modułu eSIM:

1999 juanów (1021 zł) za wariant z paskiem fluorokauczukowym,

(1021 zł) za wariant z paskiem fluorokauczukowym, 2299 juanów (1174 zł) za wariant z paskiem skórzanym.

Za dodatkowy, tytanowy pasek z druku 3D trzeba zapłacić 799 juanów (408 zł).