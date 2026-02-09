Ulefone Armor Watch Pro w Polsce. Kosztuje grosze, a funkcji ma jak Amazfit

Ulefone Armor Watch Pro globalnie zadebiutował w styczniu, a teraz trafił do Polski, do oficjalnej dystrybucji marki. W dniu repremiery na AliEpress zegarek kosztował ok. 340 zł, gdy w Polsce ma być dostępny za 299 złotych i będzie go można od dziś kupić w oficjalnym sklepie producenta na platformie Allegro. Co otrzymamy za tę kwotę?

Armor Watch Pro, pierwszy zegarek pancerniak Ulefone

Armor Watch Pro to pierwszy panceerny smartwatch Ulefone’a. Nowość wyposażona jest w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,5 cala, rozdzielczości 466 x 466 i jasności 550 nitów. Został zamknięty w obudowie o szerokości 48 mm, spełniającej normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, gwarantującej wodoszczelność do 5 ATM. Oznacza to odporność na kurz, pył, zachlapania oraz możliwość zanurzenia na głębokość do 50 metrów. Ekran dodatkowo zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass 3. Na kopercie znajdują się fizyczne przyciski oraz obrotowa, wciskana koronka.

Wbudowana bateria o pojemności 410 mAh zapewnia do 34 dni pracy w trybie czuwania, około 8 dni standardowego użytkowania oraz do 3 dni intensywnej pracy z aktywnymi funkcjami.

Zegarek ma spory zestaw funkcji zdrowotnych i sportowych: oferuje całodobowy pomiar snu, tętna, ciśnienia krwi, poziomu stresu, cyklu menstruacyjnego oraz przypomnienia o długotrwałym siedzeniu. Dla osób aktywnych przygotowano ponad 100 trybów sportowych, a miłośnicy spacerów i aktywności w terenie skorzystają z funkcji zapisu trasy wraz z możliwością powrotu po własnych śladach.

Armor Watch Pro pozwala na odbieranie połączeń i powiadomień z telefonu. Łączność smartfona z zegarkiem odbywa się za pomocą Bluetooth 5.3. Wbudowany moduł GPS umożliwia śledzenie aktywności terenowych bez konieczności noszenia telefonu. Zgromadzone dane dostępne są w dedykowanej aplikacji Armor Watch Sync. Zegarek jest kompatybilny z systemami Android od wersji 10 oraz iOS 9.0.