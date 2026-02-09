Nie będziesz miał procesora i będziesz szczęśliwy. Intel wycofuje się po cichu

Zasada działania była prosta: użytkownik kupował procesor, z którego potencjału nie dało się w pełni korzystać. Owszem, mieliśmy mieć dostęp do wszystkich rdzeni, czy wątków, oraz pełnego zakresu taktowania. Jednak dodatkowe bloki IP oraz część akceleratorów było fizycznie dostępnych, ale programowo wyłączonych. Można było z nich skorzystać dopiero po opłaceniu stosownej licencji lub subskrypcji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Intel On Demand po cichu znika

Rozwiązanie to zostało ogłoszone w 2021 roku i dotyczyło początkowo jedynie procesorów Xeon. Mówimy tu więc głównie o serwerach i środowisku Linux. Nietrudno więc spodziewać się reakcji potencjalnych klientów: ci byli bardzo negatywnie nastawieni do pomysłu. Głównymi zarzutami było to, że mają płacić dwa razy za to samo. Zwłaszcza że z ich perspektywy mieliby opłacać dodatkowo funkcje, które już znajdują się w zakupionych przez nich procesorach. Pojawiły się także porównania do DLC w grach, w których dodatkowe treści były zawarte w produkcie, a dodatkowa zapłata je tylko odblokowywała.

Jak jednak zauważył redaktor serwisu Phoronix Michael Larabel, Intel po cichu wycofuje się z tych planów. I chociaż nie ma tu mowy o oficjalnym stanowisku Intela, tak liczne poszlaki na to wskazują. Zacznijmy od tego, że Intel całkowicie milczy na ten temat już od ponad roku. Nie pojawiły się żadne informacje na temat tej usługi. Co więcej, wzmianki o niej zniknęły nawet ze strony producenta. Jedyne co pozostało, to dostęp do kilku plików PDF opisujących usługę, do których można się dostać jedynie dzięki wyszukiwarkom internetowym. Kluczowe jest także to, że nie widać wdrożeń tego rozwiązania w najnowszych procesorach firmy.

Tym, co przykuło redaktora Phoronix był jednak fakt, że projekt Intel SDSi na GitHubie, który był kluczowy dla Intel On Demand, został zarchiwizowany w listopadzie ubiegłego roku. Jest to jednoznaczne z brakiem jego dalszego wsparcia i rozwoju.