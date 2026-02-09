Nowy Intel Core Ultra 5 z pierwszymi testami. Jest zaskakująco źle

Chociaż Intel nadal tego nie potwierdza oficjalnie, to embargo na recenzje serii Arrow Lake Refresh ma zejść już 23 marca 2026. Co ciekawe, tym razem premiera obędzie się bez flagowego modelu. Mimo wszystko w sieci przybywa wyników wydajności, a dzisiaj skupimy się na najchętniej kupowanym segmencie. Mowa oczywiście o Intel Core Ultra 5 250K Plus.

Zdecydowanie lepiej poczekać do końca roku na rodzinę Nova Lake

Omawiany procesor dostanie lepszą konfigurację niż dostępny już, "zwykły" model z ubiegłego roku. Tym samym mowa o 18 rdzeniach i 18 wątkach z taktowaniem do 4,2 GHz. Dopełni to też wsparcie szybszych pamięci RAM i to bez OC - do 7200, zamiast 6400 MT/s. Deklarowany pobór mocy ma zostać bez zmian, oznacza to TDP 125 W.

Jak to przekłada się na moc obliczeniową? Najnowszy wpis w bazie popularnego programu Geekbench zdradza 3113 punktów dla wydajności jedno- i 15 251 punktów dla zadań wielowątkowych. I... to wynik gorszy niż w przypadku Core Ultra 5 245K, który notuje około 3100 i 18 500 punktów. Wskazuje to na problemy z platformą testową, np. niekompatybilny BIOS. W końcu obecny model oferuje "tylko" 14 rdzeni i 14 wątków.