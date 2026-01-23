Sprzęt

Intel potwierdza. Seria Nova Lake pojawi się pod koniec roku

Niebiescy budzą się wreszcie ze snu zimowego. To koniec zwykłego odświeżania oferty, a pora na prawdziwe nowości pod względem architektur i litografii.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:57
Intel szykuje kolejną generację procesorów dla segmentu konsumenckiego. Podczas ostatniej rozmowy z inwestorami potwierdzono, że układy Nova Lake trafią na rynek pod koniec 2026 roku. Termin ten sprawia, że nowa rodzina będzie fundamentem dużej części portfolio Intela na 2027 rok, zarówno w segmencie desktopów, jak i laptopów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Intel bLLC będzie odpowiedzą na AMD 3D V-Cache

Nova Lake ma zastąpić Arrow Lake w komputerach stacjonarnych i pojawić się po Panther Lake w urządzeniach mobilnych. Dostaniemy tutaj aż trzy nowe architektury - Coyote Cove dla dużych, wysokowydajnych rdzeni; Arctic Wolf dla małych, energooszczędnych oraz Celestial dla układu graficznego. Dopełni to też NPU 6. generacji do pracy z AI.

Największą nowością będzie jednak bLLC, czyli Big Last Level Cache. Ma być to duża i szybka pamięć podręczna, a więc niejako powrót do 2015 roku i serii Broadwell. Dokładnie to rozwiązanie skopiowało później AMD i zaoferowało je jako 3D V-Cache, co przynosi duże korzyści w grach.

Wraz z generacją Nova Lake, która pojawi się pod koniec 2026 roku, dysponujemy dziś planem wydawniczym dla segmentu klienckiego, łączącym wydajność najwyższej klasy z rozwiązaniami zoptymalizowanymi kosztowo. Daje mi to pewność, że jesteśmy na ścieżce zwiększania udziałów rynkowych oraz rentowności, zarówno w notebookach, jak i komputerach stacjonarnych, w najbliższych latach.

Lip-Bu Tan, CEO w Intelu

Według wcześniejszych plotek, flagowy Intel Core Ultra 400S zaoferuje do 52 rdzeni (16P+32E+4LPE), a więc skok wydajności powinien być ogromny. Dla przypomnienia obecnie to "tylko" 24 rdzenie (8P+16E). Niestety, mówi się również o nowych platformach LGA 1954, co oznacza konieczność wymiany płyt głównych, ale stare chłodzenia mają być kompatybilne.

telepolis
Intel procesor CPU Intel Arc Celestial Intel Nova Lake Intel Coyote Cove Intel Arctic Wolf LGA 1954 Intel Core Ultra 400
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Intel, VideoCardz, oprac. własne