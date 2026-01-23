Intel potwierdza. Seria Nova Lake pojawi się pod koniec roku

Intel szykuje kolejną generację procesorów dla segmentu konsumenckiego. Podczas ostatniej rozmowy z inwestorami potwierdzono, że układy Nova Lake trafią na rynek pod koniec 2026 roku. Termin ten sprawia, że nowa rodzina będzie fundamentem dużej części portfolio Intela na 2027 rok, zarówno w segmencie desktopów, jak i laptopów.

Intel bLLC będzie odpowiedzą na AMD 3D V-Cache

Nova Lake ma zastąpić Arrow Lake w komputerach stacjonarnych i pojawić się po Panther Lake w urządzeniach mobilnych. Dostaniemy tutaj aż trzy nowe architektury - Coyote Cove dla dużych, wysokowydajnych rdzeni; Arctic Wolf dla małych, energooszczędnych oraz Celestial dla układu graficznego. Dopełni to też NPU 6. generacji do pracy z AI.

Największą nowością będzie jednak bLLC, czyli Big Last Level Cache. Ma być to duża i szybka pamięć podręczna, a więc niejako powrót do 2015 roku i serii Broadwell. Dokładnie to rozwiązanie skopiowało później AMD i zaoferowało je jako 3D V-Cache, co przynosi duże korzyści w grach.

Wraz z generacją Nova Lake, która pojawi się pod koniec 2026 roku, dysponujemy dziś planem wydawniczym dla segmentu klienckiego, łączącym wydajność najwyższej klasy z rozwiązaniami zoptymalizowanymi kosztowo. Daje mi to pewność, że jesteśmy na ścieżce zwiększania udziałów rynkowych oraz rentowności, zarówno w notebookach, jak i komputerach stacjonarnych, w najbliższych latach. Lip-Bu Tan, CEO w Intelu