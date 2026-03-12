Konta

VeloBank z ważną informacją dla klientów. Chodzi o 15 marca 2026

VeloBank właśnie wydał na swojej stronie internetowej ważny komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy jego klienci. W najbliższy weekend bank planuje przerwę techniczną, co oznacza, że nie wszystkie jego usługi będą dostępne. Oto, na jakie trudności się przygotować.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:12
0
VeloBank ogłosił weekendową przerwę - 14-15 marca 2026

Bank ogłosił, że w nocy z 14 na 15 marca 2026, przeprowadzi planowaną przerwę techniczną. Bank lojalnie uprzedza, że przez 8 godzin jego bankowość internetowa nie będzie działała. 

VeloBank przerwa - w jakich godzinach dokładnie?

Kiedy: 15 marca od 00:00 do 8:00.

czytamy w komunikacie VeloBanku.

VeloBank. Co nie będzie działało?

Okazuje się, że nie będzie tak źle. Mimo faktu, że dostęp do bankowości internetowej i mobilnej zostanie czasowo zablokowany, to jednak większość transakcji będzie możliwych do wykonania. 

Nie uda ci się:

  • zlecać ani wykonać przelewów
  • zalogować się do bankowości mobilnej, ani internetowej.

W dalszym ciągu, klienci będą mogli płacić w sklepach stacjonarnych zarówno kartą, jak i telefonem, zegarkiem lub opaską. Działać będzie także BLIK (w sklepach stacjonarnych i internetowych) , a także wpłaty i wypłaty gotówki  BLIK-iem z bankomatów. Co istotne, płatności kartą w internecie także zadziałają, ale pod warunkiem, że potwierdzimy transakcję za pomocą PIN-u. 

Największym ograniczeniem będzie brak możliwości zalogowania się do bankowości internetowej oraz mobilnej, a także brak możliwości zlecania przelewów zwykłych oraz natychmiastowych. 

Bank uspokaja i zapewnia, że w przypadku wszelkich problemów, jego infolinia będzie czynna całą dobę i służy pomocą. 

telepolis
Źródła zdjęć: Fotokon / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank