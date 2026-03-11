Unia dociska telekomy. Brak miedzi na te zachcianki - płaczą operatorzy

Za rewolucyjną można uznać zmianę formalną – dotychczasowe ramy regulacyjne dla sektora wynikały z dyrektyw, które wymagały wdrażania w Polsce w drodze ustaw. Teraz Komisja Europejska proponuje, by uregulować tę materię w bezpośrednio stosowalnym rozporządzeniu unijnym. Prawo krajowe wciąż będzie potrzebne, ale już tylko do tego, by nadać kompetencje organom, ukształtować procedury i określić te kwestie, które pozostają w wyłącznej kompetencji państw członkowskich (tj. przede wszystkim obowiązki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa publicznego).



Zmiany merytoryczne wynikające z projektu DNA uznajemy raczej za ewolucję i to w dosłownym znaczeniu – taką, która punktowo uderza we właściwe tony, ale często też błądzi i nie ma wiele wspólnego z postępem. Za pozytywne uznajemy dostrzeżenie potrzeby odejścia od fiskalizmu oraz zwiększenia przewidywalności w zakresie gospodarowania zasobami radiowymi. To ważne, by państwa członkowskie nie traktowały aukcji pasm jako prostego narzędzia do zasypywania deficytów budżetowych. Z punktu widzenia użytkowników, a więc wszystkich nas, lepiej będzie, jeśli środki będą przeznaczane na inwestycje i rozwój sieci oraz usług, a nie na wydatki administracyjne.



Warto wskazać też na zmiany „słodko-gorzkie”. Dobrze, że Komisja dostrzega kluczową rolę sektora komunikacji elektronicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz odporności gospodarki i społeczeństwa. Rzecz w tym, że nakładając na operatorów kolejny poziom obowiązków nie osiągnie się celów, które wymagają zapewnienia odpowiedniego wsparcia. O takiej pomocy, chociażby w ujęciu – obniżenie jednych wymagań regulacyjnych w zamian za inwestycje na rzecz gotowości na najtrudniejsze sytuacje – projekt DNA niestety nie wspomina.



Na wielu płaszczyznach DNA nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Wiele instytucji, co najwyżej po „liftingu”, zostało przeniesionych z poprzednich ram regulacyjnych – i to nie z Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), ale z ram z 2002 r. czy nawet z regulacji jeszcze wcześniejszych. Patrząc na same przepisy można odnieść wrażenie, że przez ostatnich 20-kilka lat rynek cyfrowy nie zmienił się, a to oczywiście nie jest prawda. W swoich raportach Enrico Letta i Mario Draghi wskazywali na potrzebę tworzenia jednolitego rynku cyfrowego, który będzie odpowiadał na dzisiejsze potrzeby w zakresie budowania konkurencyjności europejskiej gospodarki. Póki co projekt DNA nawet nie eliminuje krytykowanego powszechnie zjawiska gold-platingu, dopuszczając utrzymywanie nadregulacji przyjętych w aktach implementujących EKŁE (w przypadki Polski – w Prawie komunikacji elektronicznej).



Podsumowując, na poziomie formy może i mamy małą rewolucję, ale na poziomie treści – głównie zmiany kosmetyczne i to niekoniecznie upiększające. Na ten moment realnego nowego otwarcia brak, więc jest nad czym pracować.