Bezpieczeństwo

Tego nie chcesz na telefonie. Wyczyści konto z kasy

Firma Kaspersky donosi o nowym zagrożeniu dla użytkowników Androida. Podszywa się pod znaną aplikację, a tak naprawdę ma za zadanie ukraść nam oszczędności.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:09
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tego nie chcesz na telefonie. Wyczyści konto z kasy

BeatBanker to nowy malware, który wymierzony jest w użytkowników urządzeń z Androidem. Jak się przed nim uchronić?

Dalsza część tekstu pod wideo

BeatBanker malware na Androida

Malware dystrybuowany jest w formie plików APK. Najczęściej podszywa się pod aplikację do obsługi Starlinków. Po zainstalowaniu sprawdza dokładnie, czy nie jest analizowany przez mechanizmy bezpieczeństwa Androida. Jeśli nie, to uruchamia użytkownikowi fałszywy ekran, który wygląda jak Sklep Play, prosząc o zaktualizowanie aplikacji. W ten sposób pobiera dodatkowy kod oraz zdobywa uprawnienia konieczne do działania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL G2 4/64GB 6" Czarno-pomarańczowy
Smartfon OUKITEL G2 4/64GB 6" Czarno-pomarańczowy
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Smartfon ULEFONE Armor 28 Ultra Thermal 5G 16/1000GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor 28 Ultra Thermal 5G 16/1000GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
4105.31 zł - najniższa cena
Kup teraz 4105.31 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Biały
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Biały
0 zł
3249 zł - najniższa cena
Kup teraz 3249 zł
Advertisement
Tego nie chcesz na telefonie. Wyczyści konto z kasy

BeatBanker ma dość nietypową formę utrzymywania aktywności w tle. Przez cały czas, w pętli, niemal niesłyszalnie odtwarza plik multimedialny o długości zaledwie 5 sekund. W ten sposób chroni się przed zamknięciem i wyrządza szkody na zainfekowanym urządzeniu.

Co robi malware? Przede wszystkim służy do kradzieży naszych danych, w tym haseł, loginów i kodów uwierzytelniających. W ten sposób atakujący może zyskać dostęp do naszego konta i przeprowadzić nieautoryzowane transakcje. Poza tym potrafi też w tle kopać kryptowalutę Monero, co dodatkowo negatywnie wpływa na działanie urządzenia, w tym czas pracy na baterii.

Co prawda BeatBanker wykryto jak na razie w Brazylii, ale eksperci podkreślają, że jeśli się sprawdzi, to potencjalnie może być dystrybuowany na całym świecie. Dlatego po raz kolejny przestrzegamy przed instalowaniem aplikacji z nieznanych źródeł. To aż prosi się o problemy.

Google Pixel 10a 8/128 GB malinowy
Google Pixel 10a 8/128 GB obsydian
Google Pixel 10a 8/256 GB obsydian
Image
telepolis
Android malware dla Androida malware na Androidzie Android malware malware Android BeatBanker BeatBanker malware
Źródła zdjęć: TY Lim / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer, Kaspersky