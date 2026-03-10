ChatGPT z ważną zmianą. Od teraz nauka będzie łatwiejsza

OpenAI wprowadziło nową funkcję w ChatGPT, która ma znacząco zmienić sposób nauki matematyki i nauk ścisłych. Pozwala ona użytkownikom obserwować, jak w czasie rzeczywistym zmieniają się wzory, zmienne i zależności matematyczne. Zamiast czytać wyłącznie tekstowe objaśnienia lub oglądać statyczne diagramy, użytkownicy mogą teraz bezpośrednio manipulować interaktywnymi wizualizacjami.

Z czasem dostaniemy więcej modułów

Oznacza to, że podczas poznawania określonego zagadnienia można samodzielnie zmieniać wartości liczbowe i natychmiast obserwować efekty. Przykładowo przy twierdzeniu Pitagorasa możliwe jest regulowanie długości boków trójkąta i natychmiastowe sprawdzenie, jak zmienia się długość przeciwprostokątnej.

Na start funkcja obejmuje ponad 70 tematów z zakresu nauk ścisłych. Wśród nich znajdują się m.in. wzory na pole koła, kwadrat dwumianu, prawo Charlesa, prawo Coulomba, prawo Hooke’a, energia kinetyczna, równania liniowe czy prawo Ohma. Zapowiedziano, że z czasem lista interaktywnych modułów będzie się rozszerzać o kolejne zagadnienia.