Oprogramowanie

ChatGPT z ważną zmianą. Od teraz nauka będzie łatwiejsza

Lider na rynku sztucznej inteligencji wyraźnie wsłuchuje się w opinie ze strony środowiska edukacyjnego. ChatGPT to już nie tylko gotowe odpowiedzi.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:31
2
ChatGPT z ważną zmianą. Od teraz nauka będzie łatwiejsza

OpenAI wprowadziło nową funkcję w ChatGPT, która ma znacząco zmienić sposób nauki matematyki i nauk ścisłych. Pozwala ona użytkownikom obserwować, jak w czasie rzeczywistym zmieniają się wzory, zmienne i zależności matematyczne. Zamiast czytać wyłącznie tekstowe objaśnienia lub oglądać statyczne diagramy, użytkownicy mogą teraz bezpośrednio manipulować interaktywnymi wizualizacjami.

Z czasem dostaniemy więcej modułów

Oznacza to, że podczas poznawania określonego zagadnienia można samodzielnie zmieniać wartości liczbowe i natychmiast obserwować efekty. Przykładowo przy twierdzeniu Pitagorasa możliwe jest regulowanie długości boków trójkąta i natychmiastowe sprawdzenie, jak zmienia się długość przeciwprostokątnej.

Na start funkcja obejmuje ponad 70 tematów z zakresu nauk ścisłych. Wśród nich znajdują się m.in. wzory na pole koła, kwadrat dwumianu, prawo Charlesa, prawo Coulomba, prawo Hooke’a, energia kinetyczna, równania liniowe czy prawo Ohma. Zapowiedziano, że z czasem lista interaktywnych modułów będzie się rozszerzać o kolejne zagadnienia.

Nowe rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników ChatGPT. Na koniec warto przypomnieć, że to nie jedyna z funkcji edukacyjnych. Wśród wcześniej wprowadzonych znajduje się tryb nauki, który prowadzi użytkownika przez kolejne etapy rozwiązywania zadania zamiast podawać gotowy wynik. Czy też QuizGPT, pozwalający tworzyć fiszki oraz przeprowadzać krótkie quizy przed egzaminami.

