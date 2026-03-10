Korea z przełomem. Skorzystają na tym smartfony i tablety
Koreańscy producenci pozostają liderami na rynku DRAM. Najpierw mowa była o Samsungu, a teraz do tego grona dołącza również SK hynix.
SK hynix poinformowało o opracowaniu swojej pierwszej pamięci LPDDR6. Ma ona przynieść wyraźny skok wydajności i efektywności energetycznej względem obecnie stosowanych układów LPDDR5X. Według producenta rozwiązanie oferuje nawet o 33% wyższą prędkość działania oraz około 20% lepszą efektywność energetyczną.
Rozwiązanie to trafi przede wszystkim do smartfonów i tabletów
Nowe kości DRAM powstały w procesie technologicznym 1c, czyli litografii 10 nm. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych węzłów produkcyjnych firmy, zaprezentowany w 2024 roku. Dzięki temu możliwe było dalsze zwiększenie gęstości układów oraz poprawa parametrów.
Pod względem osiągów LPDDR6 od SK hynix startuje z prędkością 10,7 Gb/s. To wynik wyższy niż w przypadku najszybszych dostępnych dziś modułów LPDDR5X stosowanych w smartfonach i innych urządzeniach mobilnych. Pojedynczy układ oferuje pojemność 16 Gb, czyli 2 GB.
Premiera nowego rozwiązania następuje zaledwie osiem miesięcy po sfinalizowaniu standardu przez organizację JEDEC w lipcu ubiegłego roku. SK hynix nie jest jednak pierwszym producentem, który zaprezentował pamięci tej generacji. Samsung pokazał swoje LPDDR6 już wcześniej, podczas styczniowych targów CES 2026, deklarując taką samą wydajność.
Koreańczycy potwierdzają, że opisywane kości trafią przede wszystkim do smartfonów i tabletów. Jednocześnie mogą one odegrać istotną rolę również w centrach danych. LPDDR jest już dziś wykorzystywane w serwerach AI z modułami SOCAMM oraz SOCAMM2, np. NVIDIA GB300. Po nowy standard sięgną generacje po rodzinie Vera Rubin. Zwłaszcza, że według zapowiedzi następne iterację mają oferować nawet 14 400 MT/s.