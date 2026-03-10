Korea z przełomem. Skorzystają na tym smartfony i tablety

SK hynix poinformowało o opracowaniu swojej pierwszej pamięci LPDDR6. Ma ona przynieść wyraźny skok wydajności i efektywności energetycznej względem obecnie stosowanych układów LPDDR5X. Według producenta rozwiązanie oferuje nawet o 33% wyższą prędkość działania oraz około 20% lepszą efektywność energetyczną.

Rozwiązanie to trafi przede wszystkim do smartfonów i tabletów

Nowe kości DRAM powstały w procesie technologicznym 1c, czyli litografii 10 nm. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych węzłów produkcyjnych firmy, zaprezentowany w 2024 roku. Dzięki temu możliwe było dalsze zwiększenie gęstości układów oraz poprawa parametrów.

Pod względem osiągów LPDDR6 od SK hynix startuje z prędkością 10,7 Gb/s. To wynik wyższy niż w przypadku najszybszych dostępnych dziś modułów LPDDR5X stosowanych w smartfonach i innych urządzeniach mobilnych. Pojedynczy układ oferuje pojemność 16 Gb, czyli 2 GB.

Premiera nowego rozwiązania następuje zaledwie osiem miesięcy po sfinalizowaniu standardu przez organizację JEDEC w lipcu ubiegłego roku. SK hynix nie jest jednak pierwszym producentem, który zaprezentował pamięci tej generacji. Samsung pokazał swoje LPDDR6 już wcześniej, podczas styczniowych targów CES 2026, deklarując taką samą wydajność.