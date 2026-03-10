Intel Nova Lake już tu jest. Tak wygląda pierwszy Mini PC

Chociaż wydarzenie Embedded World 2026 nie przyciąga takiej uwagi jak targi CES w Stanach Zjednoczonych czy Computex na Tajwanie, to nie oznacza, że brakuje tam ciekawych produktów. Świetnym dowodem na to jest niewielki komputer od tajwańskiej firmy ECS, który przedpremierowo wyposażony został w procesor Intel Core Ultra 400.

Intel Nova Lake będzie wymagać płyt głównych LGA 1954

Jak zauważyła niemiecka redakcja Computer Base, nadciągające Mini PC z serii ECS Liva P300 wyposażone zostaną w układy Intel Nova Lake. Jest to o tyle intrygujące, że oficjalnie premiera tych CPU planowana jest dopiero na koniec 2026 roku, z szeroką dostępnością na początku 2027 roku.

Wspomniany komputer ma bazować na płycie głównej z średniopółkowym chipsetem Intel B960 i mieć wymiary 218 x 211 x 69 mm. Zaoferuje on wsparcie modułów RAM DDR5 typu SO-DIMM o wydajności do 8000 MT/s oraz dwa złącza M.2 2280 PCIe 5.0 x4 dla nośników półprzewodnikowych. Reszta specyfikacji jest dość standardowa.

Oczywiście to niewiele szczegółów - ECS nie wspomniało o maksymalnej liczbie rdzeni czy taktowaniach, chociaż plotkuje się, iż flagowy Intel Core Ultra 9 zaoferuje 52 rdzenie. Mimo wszystko po wielkości i rodzaju obudowy Mini PC widać wyraźnie, że będą to raczej chłodne układy. Zapotrzebowanie na moc też nie wydaje się przesadzone, bo zasilacz ma tylko 120 W.