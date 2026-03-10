Intel Nova Lake już tu jest. Tak wygląda pierwszy Mini PC
Mimo iż rynkowy debiut jest jeszcze odległy, to partnerzy Niebieskich mają już gotowe pierwsze konstrukcje z nowymi procesorami.
Chociaż wydarzenie Embedded World 2026 nie przyciąga takiej uwagi jak targi CES w Stanach Zjednoczonych czy Computex na Tajwanie, to nie oznacza, że brakuje tam ciekawych produktów. Świetnym dowodem na to jest niewielki komputer od tajwańskiej firmy ECS, który przedpremierowo wyposażony został w procesor Intel Core Ultra 400.
Intel Nova Lake będzie wymagać płyt głównych LGA 1954
Jak zauważyła niemiecka redakcja Computer Base, nadciągające Mini PC z serii ECS Liva P300 wyposażone zostaną w układy Intel Nova Lake. Jest to o tyle intrygujące, że oficjalnie premiera tych CPU planowana jest dopiero na koniec 2026 roku, z szeroką dostępnością na początku 2027 roku.
Wspomniany komputer ma bazować na płycie głównej z średniopółkowym chipsetem Intel B960 i mieć wymiary 218 x 211 x 69 mm. Zaoferuje on wsparcie modułów RAM DDR5 typu SO-DIMM o wydajności do 8000 MT/s oraz dwa złącza M.2 2280 PCIe 5.0 x4 dla nośników półprzewodnikowych. Reszta specyfikacji jest dość standardowa.
Oczywiście to niewiele szczegółów - ECS nie wspomniało o maksymalnej liczbie rdzeni czy taktowaniach, chociaż plotkuje się, iż flagowy Intel Core Ultra 9 zaoferuje 52 rdzenie. Mimo wszystko po wielkości i rodzaju obudowy Mini PC widać wyraźnie, że będą to raczej chłodne układy. Zapotrzebowanie na moc też nie wydaje się przesadzone, bo zasilacz ma tylko 120 W.
Co więcej Niebiescy przekazali już najwyraźniej egzemplarze testowe do partnerów, a więc premiera nie wydaje się być zagrożona. Jednak osoby planujące składać komputer stacjonarny muszą pamiętać o dwóch rzeczach - najpierw pokaże się seria Intel Arrow Lake Refresh, a dodatkowo Nova Lake będzie wymagać nowej platformy z gniazdem LGA 1954.