YouTube wypowiada wojnę deepfake'om. Trolle będą miały pod górkę

Rozwój wideo generowanego przez sztuczną inteligencję staje się coraz większym problemem, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Choć filmy AI wciąż potrafią zdradzić się nienaturalnymi błędami, często są już na tyle dopracowane, że z łatwością oszukują widzów. Nabierają się na to nawet poważne i doświadczone, wydawałoby się, osoby.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube wypowiedział nową wojnę deepfake'om, udostępniając kolejnym grupom swoje narzędzie do wykrywania wizerunku. W zeszłym roku platforma dała dostęp do tej funkcji wyłącznie twórcom należącym do programu partnerskiego. Teraz firma ogłosiła rozszerzenie pilotażu na polityków, kandydatów politycznych, urzędników państwowych oraz dziennikarzy i reporterów.

Osoby zaliczające się do tych nowych kategorii nie muszą być uczestnikami programu partnerskiego YouTube'a, aby skorzystać z systemu. Niestety, dla zwykłych użytkowników, którzy nie pełnią ról publicznych, wykrywanie wizerunku pozostaje na razie niedostępne. Platforma planuje jednak znaczne poszerzenie dostępu w nadchodzących miesiącach.

Wykrywanie podobieństwa na YouTube

Funkcja, o której mowa, to wykrywanie podobieństwa (likeness detection). Platforma porównuje wizerunek danej osoby z materiałami AI publikowanymi w serwisie – na zasadzie zbliżonej do muzycznego Content ID, ale zamiast praw autorskich chodzi o dopasowanie twarzy. Gdy system wykryje zgodność (np. deepfake z czyjąś twarzą), uprawniona osoba będzie mogła przejrzeć wskazany materiał i złożyć wniosek o jego usunięcie, jeśli narusza wytyczne YouTube’a dotyczące prywatności.