Wiedźmin 4 będzie jeszcze lepszy. Wszystko dzięki NVIDII

RTX Mega Geometry zostało wprowadzone razem z kartami graficznymi GeForce RTX 5000. Głównym zadaniem tego rozwiązania jest bardziej efektywne zarządzanie ogromną liczbą trójkątów tworzących obiekty w scenie. Silnik grupuje miliony elementów geometrii w klastry, które następnie są kompresowane i przechowywane w pamięci podręcznej przez wiele klatek. Dzięki temu mogą być ponownie wykorzystywane w trakcie przemieszczania się gracza po świecie gry, zamiast być przeliczane od zera.

Dalsza część tekstu pod wideo

Technologia działa też na starszych kartach, ale wolniej

Takie podejście pozwala łączyć bardzo szczegółową geometrię z zaawansowanymi technikami oświetlenia. W praktyce umożliwia to wykorzystanie technologii podobnych do systemu Nanite znanego z silnika Unreal Engine 5, ale w połączeniu z pełnym path tracingiem. Oznacza to, że scena może być renderowana bez kompromisów jakościowych i bez konieczności mieszania klasycznej rasteryzacji z ray tracingiem.

NVIDIA pokazywała możliwości RTX Mega Geometry już wcześniej podczas prezentacji dema Zorah, w scenie zawierającej nawet pół miliarda poligonów. Co ważne, rozwiązanie będzie działać na wszystkich kartach z rodziny GeForce RTX, choć architektura Blackwell oferuje dodatkowe mechanizmy przyspieszające jego działanie.

Pierwszą grą, która faktycznie wykorzystała tę technologię, był Alan Wake 2 od Remedy Entertainment. Implementacja w silniku Northlight przyniosła zauważalne korzyści - liczba klatek na sekundę wzrosła o około 5-20%, a jednocześnie udało się zmniejszyć wykorzystanie pamięci VRAM o około 300 MB. Studio planuje również zastosować to rozwiązanie w nadchodzącej grze Control Resonant, która ma obsługiwać DLSS 4.5 oraz path tracing.

Największą nowością jest jednak integracja kolejnej generacji RTX Mega Geometry w Wiedźminie 4. Gra od CD Projekt RED ma ponownie zaoferować rozległy otwarty świat, a z dotychczasowych materiałów wynika, że istotną rolę odegrają gęste, realistyczne lasy. To właśnie roślinność stanowi jedno z największych wyzwań dla ray tracingu, ponieważ liście i gałęzie tworzą ogromnie skomplikowaną strukturę geometryczną.

Aby rozwiązać ten problem, twórcy wykorzystują nowy system renderowania roślinności oparty jednocześnie na RTX Mega Geometry oraz technologii Opacity Micromaps. Pierwsza z nich dzieli strukturę ray tracingu na segmenty i aktualizuje tylko te fragmenty, które mają znaczenie w danej klatce. Z kolei Opacity Micromaps pozwala znacznie szybciej analizować półprzezroczyste elementy, takie jak liście czy trawa.