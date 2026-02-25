Amazon wycofuje się rakiem. To początek końca rynku gier wideo?

Amazon kontynuuje porządkowanie swojej działalności związanej z tworzeniem i wydawaniem gier wideo. Firma ogłosiła zakończenie umowy z brytyjskim studiem Maverick Games, co wpisuje się w szerszą strategię ograniczania inwestycji w ten obszar i skupienia się wyłącznie na wybranych projektach. Decyzja ta zapadła w ramach "strategicznej ewolucji".

Dalsza część tekstu pod wideo

Bańka na gry wideo pęka, a do tego chodzi jeszcze AI

Maverick Games powstało w 2023 roku z inicjatywy byłych twórców serii Forza Horizon. Studio rozwija obecnie narracyjną grę wyścigową z otwartym światem, która ma trafić na PC oraz konsole. Twórcy opublikowali własne oświadczenie, w którym podziękowali za dotychczasową współpracę i zapewnili, że projekt jest kontynuowany zgodnie z planem. Jednocześnie potwierdzono, że trwają rozmowy z nowymi partnerami wydawniczymi.

A co dalej dla firmy Jeffa Bezosa? Amazon chce koncentrować się na przedsięwzięciach, które najlepiej wykorzystują jego skalę działania i technologiczne zaplecze. W praktyce oznacza to dalszy rozwój platformy Luna oraz współpracę z Crystal Dynamics przy serii Tomb Raider. Pozostałe inicjatywy gamingowe są wygaszane lub przekazywane w inne ręce.

Warto przypomnieć, że Amazon zamknął wcześniej swoje zespoły MMO odpowiedzialne za New World oraz grę w uniwersum Władcy Pierścieni. W tym tygodniu zakończono również projekt King of Meat, a z firmą pożegnał się Christoph Hartmann, który kierował działem gier. W efekcie portfolio Amazonu w segmencie gamingowym zostało znacząco odchudzone.