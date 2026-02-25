Samsung pokazał serię Galaxy S26. Sprawdź, ile zapłacisz w Polsce

Ewolucja zamiast rewolucji

Samsung kazał swoim fanom czekać o ponad miesiąc dłużej na swoje najnowsze flagowe smartfony z serii Galaxy S26. Jeśli ktoś oczekiwał na rewolucję, to się nie doczekał. Najnowsze urządzenia to ciąg dalszy koreańskiej ewolucji, gdzie coraz bardziej liczą się udogodnienia programowe i sztuczna inteligencja, niż radykalne zmiany w sprzęcie.

Na początek oddajmy głos Arkowi, który widział najnowsze smartfony Samsunga na żywo.

Exynos wrócił do koreańskich flagowców

Podstawowy Samsung Galaxy S26 otrzymał ekran o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2340 pikseli). Większy wariant, Galaxy S26+, wyposażono z kolei w wyświetlacz 6,7 cala o rozdzielczości QuadHD+ (1440 x 3120 pikseli). Oba panele to Dynamic AMOLED 2X z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz.

Smartfony napędza układ Exynos 2600, wykonany w technologii 2 nm. Współpracuje on z 12 GB szybkiej pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. Akumulator w mniejszym modelu ma pojemność 4300 mAh, czyli o 300 mAh więcej niż poprzednik. W wersji z plusem nic się nie zmieniło - ogniwo ma ponownie 4900 mAh.

Jeśli chodzi o szybkość ładowania, wygląda to tak, jak pokazano w poniższej tabeli.

Model Ładowanie

przewodowe Ładowanie

bezprzewodowe Samsung Galaxy S26 Super Fast Charging

(do 25 W) Fast Wireless Charging 2.0 Samsung Galaxy S26+ Super Fast Charging 2.0

(do 45 W) Super Fast Wireless Charging Pokaż więcej

Jeśli chodzi o zaplecze fotograficzne w najnowszych smartfonach, to otrzymujemy tu taki sam zestaw, jak przed rokiem. Obejmuje on główną jednostkę o rozdzielczości 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 12 Mpix oraz teleobiektyw 10 Mpix z zoomem optycznym 3x. Przedni aparat ma ponownie rozdzielczość 12 Mpix.

Podkręcony Snapdragon w Galaxy S26 Ultra

Najmocniejszy model w ofercie, Samsung Galaxy S26 Ultra, ma ekran o przekątnej 6,9 cala oraz wbudowany rysik S Pen. Panel Dynamic AMOLED 2X ma rozdzielczość QuadHD+ (1440 x 3120 pikseli) i oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz.

W przeciwieństwie do mniejszych modeli, Ultra korzysta z układu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Układ ten został wyprodukowany w procesie 3 nm. Urządzenie może mieć 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB pamięci masowej albo 16 GB RAM-u i 1 TB przestrzeni na dane.

Główny aparat w Galaxy S26 Ultra ma rozdzielczość 200 Mpix i jaśniejszy obiektyw z przysłoną f/1.4 (f/1.7 w Galaxy S25 Ultra). System uzupełnia, również jaśniejszy, teleobiektyw 50 MPix z 5-krotnym zoomem optycznym (f/2.9 zamiast f/3.4), a także teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z powiększeniem 3x oraz aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9).

Wewnątrz obudowy, której grubość znalazła z 8,2 mm do 7,9 mm, zmieścił się akumulator o pojemności 5000 mAh. Obsługuje on szybkie ładowanie przewodowe Super Fast Charging 3.0 z mocą do 60 W oraz bezprzewodowe Super Fast Wireless Charging z mocą do 25 W.

Nowe funkcje sztucznej inteligencji i wideo

Smartfony z serii Galaxy S25 pracują pod kontrolą systemu Android 16 z interfejsem One UI 8.5. Oprogramowanie przynosi sporo nowości w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji. Najważniejsza nowość to Multi asystent. Użytkownik może korzystać z agentów Bixby, Gemini oraz Perplexity. Boczny przycisk urządzenia jest konfigurowalny i pozwala na szybkie wywołanie wybranego asystenta AI. System umożliwia głosowe sterowanie aplikacjami czy szybkie ustawianie przypomnień i spotkań.

Pojawiła się również funkcja Now Nudge, dzięki której użytkownik otrzymuje aktualne i trafne sugestie, które pomagają mu utrzymać rytm pracy bez rozpraszania uwagi. Jeśli znajomy poprosi o zdjęcia z ostatniej podróży, Galaxy S26 automatycznie zasugeruje obrazy z galerii, eliminując konieczność przeszukiwania albumów lub przełączania się między aplikacjami. Po otrzymaniu wiadomości o spotkaniu Galaxy S26 może rozpoznać powiązane wpisy w Kalendarzu i sprawdzić, czy nie ma konfliktów.

One UI 8.5 to również ulepszone funkcje Now Brief i Circle to search with Google (zakreśl, by wyszukać). Ta pierwsza stała się bardziej proaktywna i spersonalizowana, a do tej drugiej dodano rozszerzone rozpoznawanie wielu obiektów.

W zakresie wideo, Samsung wprowadził kodek APV. Pozwala on na nagrywanie i edycję materiałów w jakości 8K bez utraty jakości obrazu. Dostępne są dwa standardy zapisu: 422 HQ oraz 422 LQ. Nowe słuchawki Buds4 Pro pozwalają na obsługę asystentów AI za pomocą komend głosowych bez wyciągania telefonu z kieszeni.

Zadbaj o prywatność dzięki Privacy Display

Ważną nowością w smartfonie Galaxy S26 Ultra jest funkcja Privacy Display. Technologia ta steruje sposobem rozpraszania światła przez piksele, co pozwala zachować wyraźny obraz dla użytkownika przy jednoczesnym blokowaniu widoku z boku. System jest zintegrowany bezpośrednio z wyświetlaczem, dzięki czemu po jego wyłączeniu jakość obrazu pozostaje bez zmian bez względu na kąt patrzenia. Rozwiązanie to działa zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, co odróżnia je od zewnętrznych filtrów prywatyzujących w formie folii.

Użytkownik może samodzielnie określić momenty aktywacji zabezpieczeń lub przypisać je do określonych aplikacji i pól wprowadzania haseł. Oprogramowanie oferuje tryb Partial Screen Privacy dla powiadomień oraz Maximum Privacy Protection do pełnej blokady widoczności bocznej. Według dokumentacji technicznej, praca tego modułu ma niewielki wpływ na ogólne zużycie energii przez smartfon.

Dostępność i cena, promocje na start

Teraz pora na złą wiadomość: jest drożej. Smartfony z serii Galaxy S26 debiutują w Polsce z cenami pokazanymi w tabeli poniżej. Wszystkie smartfony są w kolorach kobaltowy fiolet, biel, czerń i błękit. W oficjalnych sklepach Samsunga można również dostać wersję złotą oraz srebrną.

Podczas przedsprzedaży można skorzystać z "tradycyjnej" dla Samsunga promocji, w ramach której wariant z większą ilością pamięci na dane kosztuje tyle samo, co wersja gorzej wyposażona. Na przykład, Samsunga Galaxy S26 Ultra 12/512 GB kupimy w cenie Samsunga Galaxy S26 Ultra w konfiguracji 12/256 GB. Niższe ceny obowiązują do 10 marca 2026 roku.

W tabeli poniżej podałem, o ile najnowsze flagowce Samsunga są droższe (bez promocji) w porównaniu ze swoimi poprzednikami (urządzeniami z serii Galaxy S25), uwzględniając identyczne konfiguracje pamięci.

Model Warianty pamięci i różnice w cenie

w porównaniu z poprzednikiem 12/256 GB 12/512 GB 16 GB/1 TB Samsung Galaxy S26 +300 zł +700 zł - Samsung Galaxy S26+ +600 zł +1000 zł - Samsung Galaxy S26 Ultra +100 zł +500 zł +700 zł* Pokaż więcej

*) Samsung Galaxy S25 Ultra w wersji 1 TB miał w Polsce 12 GB RAM-u.

Decydując się na zakup nowego smartfonu, można skorzystać z programu odkupu. Na przykład za model Galaxy S24 Ultra możemy otrzymać do 2000 zł. Na kwotę do 200 zł możemy liczyć za telefon mieszczący się w kategorii "byle działał", o ile znalazł się w cenniku programu. Jest możliwość oddaniu dwóch urządzeń.

Nowe smartfony można również wypożyczyć w ramach programu Samsung Flex.

