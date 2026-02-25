NVIDIA kolejny raz będzie pionierem. Tej litografii nie ma nikt inny

Konferencja GTC 2026 zapowiada się wyjątkowo przełomowo. Jensen Huang już wcześniej sugerował, że pokaże światu "coś, czego jeszcze nie było". Coraz więcej wskazuje na to, że chodzi o nową generację NVIDIA Feynman. Informacje te potwierdzają doniesienia południowokoreańskich mediów, według których będzie to pierwsza oficjalna prezentacja tej platformy.

Feynman trafi na rynek dopiero w latach 2029-2030

Choć szczegóły techniczne wciąż są tajemnicą, to wiemy, że Feynman ma być pierwszym projektem wykorzystującym litografię TSMC A16 (klasy 1,6 nm). To ogromny krok naprzód w świecie półprzewodników. Nowy węzeł produkcyjny ma oferować m.in. technologię Super Power Rail oraz najgęstsze upakowanie tranzystorów dostępne komercyjnie.

Producenci układów mobilnych - Apple, Qualcomm, MediaTek - również zainteresowani są tym procesem, ale na drodze stają trzy przeszkody. Wysoka cena, ograniczone moce (w większości zarezerwowane przez NVIDIĘ) i konieczność poważnych zmian architektonicznych. Nie należy się więc spodziewać szybkiego wdrożenia w segmencie konsumenckim.

Wracając jednak do sprzętu AI od NVIDII, to Feynman ma mieć więcej asów w rękawie. Coraz częściej mówi się o możliwej integracji stosu sprzętowego LPU od Groq. W dobie rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji i przetwarzania w czasie rzeczywistym kluczowym parametrem staje się opóźnienie, a nie wyłącznie surowa moc obliczeniowa.

Sama prezentacja może przypominać pokaz architektury Vera Rubin, który towarzyszył wejściu do produkcji systemów GB200. Możemy więc spodziewać się omówienia kluczowych możliwości, ogólnego zarysu architektury oraz wstępnych harmonogramów. Jeśli prognozy się potwierdzą, produkcja Feynman mogłaby ruszyć w 2028 roku, a większe dostawy do klientów nastąpiłyby w latach 2029-2030.