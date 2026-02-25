Koniec dotacji do chińczyków. UE pracuje nad nowymi przepisami

Mianowicie chodzi o pochodzenie tych samochodów. Znaczna ich część to auta elektryczne z Chin. Wynikało to z ich niezwykle atrakcyjnej ceny, zwłaszcza przy uwzględnieniu dotacji. Polska nie jest jednak jedyna. W przypadku innych państw europejskich dotacje do elektryków również napędzają chiński rynek motoryzacyjny. Unia Europejska zamierza natomiast sprawić, aby to lokalni producenci samochodów zyskiwali najwięcej na przyszłych dotacjach.

Dotacje tak, ale nie dla Chin

Odrzucenie części producentów samochodów nie wchodzi w grę. Można jednak ustalić zasady tak, aby producenci z innych regionów się nie klasyfikowali. Oczywiście sam nakaz produkcji aut w Europie nie wystarczy. Szybko powstałyby tu chińskie montownie, w których składano by auta z gotowych części wyprodukowanych w Państwie Środka.

Rozwiązaniem tej kwestii ma być Industrial Accelerator Act. Jest to projekt dokumentu, za sprawą którego w przypadku dotacji, lub zamówień publicznych będą rozważane jedynie produkty, które osiągają konkretny poziom pochodzenia europejskiego. I tak w przypadku samochodów elektrycznych te muszą być montowane na terene UE. Natomiast 70% wartości ich komponentów musi pochodzić od unijnych dostawców. Jedynym wyjątkiem tej zasady są baterie, które nie wliczają się do tych wyliczeń.