Coraz bliżej reaktory SMR. Polska podpisała kluczową umowę

I chociaż trudno nazwać Polskę potęgą jądrową, to jeśli plan rządu będzie realizowany bez przeszkód, to możemy stać się europejskimi liderami, jeśli chodzi o małe reaktory modułowe. A podpisana w Waszyngtonie umowa pomiędzy Orlen Synthos Green Energy i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy znacznie nas przybliża do tego celu. Jak podkreślił Minister Energii Miłosz Motyka podczas podpisania umowy w siedzibie Departamentu Energii USA:

Polska może być liderem technologii SMR w Europie. Kolejny krok w tym kierunku właśnie został postawiony. Aby zapewnić stabilny, zeroemisyjny system energetyczny oraz przewidywalne warunki dla biznesu, rozwijamy równolegle wielkoskalowe elektrownie jądrowe i technologię małych reaktorów jądrowych. SMR to wsparcie dla przemysłu, stabilne ceny energii dla odbiorców i niezwykle ważny impuls rozwojowy dla polskiego łańcucha dostaw. W warunkach rosnącego zapotrzebowania na energię potrzebujemy obu technologii.

Reaktory SMR z polskim wkładem

Umowa dotyczy opracowania polskiej wersji projektu BWRX-300 firmy GE Hitachi. Reaktor ten zapewnia do 300 MW mocy i ma być podstawą energetyki opartej na SMR w naszym kraju. Zostanie on dostosowany do naszych potrzeb oraz przepisów bezpieczeństwa. W ten sposób zapewnimy sobie jednolity standard i dokumentację dla kolejnych reaktorów tego typu, co znacznie ograniczy przyszłe koszty oraz przyspieszy cały proces, pozwalając na przejście do modelu seryjnej realizacji projektów wykorzystujących te reaktory. Dzięki temu przyszłe inwestycje będą mogły bazować na ich dokumentacji, a jedyne zmiany będą wynikały ze specyfiki konkretnych lokalizacji.

Dodatkowo wzrośnie zaangażowanie polskich firm, które mają dostarczać niektóre z komponentów do budowy reaktorów. Jak zaznaczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Wojciech Wrochna:

To decyzja o strategicznym znaczeniu dla polskiej transformacji energetycznej. Projekt generyczny to fundament budowy floty reaktorów w modelu powtarzalnym. Standaryzacja oznacza niższe koszty jednostkowe i większą konkurencyjność. To także szansa na rozwój krajowych kompetencji oraz udział polskich firm w realizacji zaawansowanych projektów technologicznych.