Dreame X60 Ultra wjeżdża pod meble Polaków. A do tego prezent

Niski profil kontra duże przeszkody

Konstrukcja robota sprzątającego Dreame X60 Ultra charakteryzuje się wysokością wynoszącą 7,95 cm przy schowanej wieżyczce nawigacyjnej. Pozwala to urządzeniu na sprzątanie pod sofami i szafkami, które dla wielu standardowych robotów są niedostępne. Producent postawił na mobilność w trudnych warunkach domowych.

W modelu tym zastosowano nową wersję technologii ProLeap. Dzięki niej robot potrafi pokonywać przeszkody o wysokości do 8,8 cm. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie konieczności przenoszenia odkurzacza nad wysokimi progami czy grubymi dywanami.

Rekordowa siła ssania i mycie ciepłą wodą

Dreame X60 Ultra oferuje siłę ssania na poziomie 35000 Pa. Za zbieranie zanieczyszczeń odpowiadają szczotki HyperStream DuoBrush 2.0, które zaprojektowano tak, aby nie plątały się w nie włosy. System aktywnie dociska mechanizm do podłoża, co zwiększa skuteczność wyciągania brudu z dywanów.

W robocie zadebiutował system mopowania DreameGlide. Pady myjące podłogę utrzymują temperaturę wody na poziomie około 40 stopni Celsjusza przez kilka minut pracy. Wyższa temperatura ma ułatwiać usuwanie tłustych plam w kuchniach i jadalniach.

Inteligentna nawigacja z oświetleniem LED

Za orientację w przestrzeni odpowiada system OmniSight wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji. Producent podaje, że urządzenie rozpoznaje ponad 280 rodzajów obiektów z milimetrową precyzją. Pozwala to na sprawne omijanie przeszkód bez ryzyka uderzania w przedmioty pozostawione na podłodze.

Robot ma wbudowane oświetlenie LED. Ułatwia ono sprzątanie w ciemnych pomieszczeniach oraz uwidacznia drobny kurz, którego nie widać gołym okiem. System nie tylko omija obiekty, ale też rozumie ich kontekst. Dzięki temu wyznacza optymalne trasy i unika utknięcia w trudnych miejscach.

Dreame X60 Ultra automatycznie dostosowuje siłę ssania oraz stopień nawilżenia padów do wykrytych zabrudzeń. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko roznoszenia mokrych nieczystości po domu. Sprzątanie odbywa się w sposób autonomiczny i nie wymaga uwagi domowników.

Dostępność i cena, promocja na start

Sugerowana cena katalogowa modelu Dreame X60 Ultra wynosi 5999 zł. Producent przygotował jednak specjalną ofertę na debiut urządzenia. Do 11 marca 2026 roku robot jest dostępny w niższej cenie wynoszącej 5599 zł. Jeśli dobrze poszukamy, może być jeszcze taniej.

Osoby decydujące się na zakup w okresie premierowym mogą otrzymać suszarkę do włosów za 1 zł. W zależności od wybranego punktu sprzedaży jest to model Dreame Glory lub Dreame Glory Pro. Liczba urządzeń objętych tą promocją jest ograniczona.