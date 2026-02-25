Dreame X60 Ultra wjeżdża pod meble Polaków. A do tego prezent
Chiński producent wprowadza do sprzedaży w Polsce swój najnowszy model robota sprzątającego. Dreame X60 Ultra ma rozwiązać problemy z czyszczeniem przestrzeni pod niskimi meblami oraz przejeżdżaniem przez wysokie progi.
Niski profil kontra duże przeszkody
Konstrukcja robota sprzątającego Dreame X60 Ultra charakteryzuje się wysokością wynoszącą 7,95 cm przy schowanej wieżyczce nawigacyjnej. Pozwala to urządzeniu na sprzątanie pod sofami i szafkami, które dla wielu standardowych robotów są niedostępne. Producent postawił na mobilność w trudnych warunkach domowych.
W modelu tym zastosowano nową wersję technologii ProLeap. Dzięki niej robot potrafi pokonywać przeszkody o wysokości do 8,8 cm. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie konieczności przenoszenia odkurzacza nad wysokimi progami czy grubymi dywanami.
Rekordowa siła ssania i mycie ciepłą wodą
Dreame X60 Ultra oferuje siłę ssania na poziomie 35000 Pa. Za zbieranie zanieczyszczeń odpowiadają szczotki HyperStream DuoBrush 2.0, które zaprojektowano tak, aby nie plątały się w nie włosy. System aktywnie dociska mechanizm do podłoża, co zwiększa skuteczność wyciągania brudu z dywanów.
W robocie zadebiutował system mopowania DreameGlide. Pady myjące podłogę utrzymują temperaturę wody na poziomie około 40 stopni Celsjusza przez kilka minut pracy. Wyższa temperatura ma ułatwiać usuwanie tłustych plam w kuchniach i jadalniach.
Inteligentna nawigacja z oświetleniem LED
Za orientację w przestrzeni odpowiada system OmniSight wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji. Producent podaje, że urządzenie rozpoznaje ponad 280 rodzajów obiektów z milimetrową precyzją. Pozwala to na sprawne omijanie przeszkód bez ryzyka uderzania w przedmioty pozostawione na podłodze.
Robot ma wbudowane oświetlenie LED. Ułatwia ono sprzątanie w ciemnych pomieszczeniach oraz uwidacznia drobny kurz, którego nie widać gołym okiem. System nie tylko omija obiekty, ale też rozumie ich kontekst. Dzięki temu wyznacza optymalne trasy i unika utknięcia w trudnych miejscach.
Dreame X60 Ultra automatycznie dostosowuje siłę ssania oraz stopień nawilżenia padów do wykrytych zabrudzeń. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko roznoszenia mokrych nieczystości po domu. Sprzątanie odbywa się w sposób autonomiczny i nie wymaga uwagi domowników.
Dostępność i cena, promocja na start
Sugerowana cena katalogowa modelu Dreame X60 Ultra wynosi 5999 zł. Producent przygotował jednak specjalną ofertę na debiut urządzenia. Do 11 marca 2026 roku robot jest dostępny w niższej cenie wynoszącej 5599 zł. Jeśli dobrze poszukamy, może być jeszcze taniej.
Osoby decydujące się na zakup w okresie premierowym mogą otrzymać suszarkę do włosów za 1 zł. W zależności od wybranego punktu sprzedaży jest to model Dreame Glory lub Dreame Glory Pro. Liczba urządzeń objętych tą promocją jest ograniczona.
Robot sprzątający Dreame X60 Ultra trafił już do redakcji TELEPOLIS.PL. Wkrótce podzielimy się z Czytelnikami naszą recenzją.