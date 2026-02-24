Czy internauci zmienią zdanie? Za tydzień ostatni odcinek sezonu
Serial "Branża" wiele razy został nazwany przez media "serialem roku" stacji HBO. O sezonie czwartym, który obecnie jest emitowany na platformie, mówi się od samego początku, że jest on "najmocniejszym" spośród wszystkich, które składają się na serię.
"Branża" ma znów szansę stać się najlepszym serialem roku
HBO ma dobrą rękę do seriali. "Branża" jest często porównywana do "Sukcesji" lub "Euforii", która już w kwietniu powróci do nas z trzecim sezonem. Mówi się o nim często, że jest pomostem między tymi dwoma serialami.
To jakby "Euforia" i "Sukcesja" mieli dziecko.
Siódmy odcinek, który możemy od wczoraj oglądać na platformie jest przedostatnim odcinkiem, co oznacza tylko jedno - już za tydzień, czeka nas wielki finał misternie budowanej od dłuższego czasu intrygi. Finał ośmioodcinkowego sezonu nastąpi już 2 marca 2026 roku.
"Branża" - o czym opowiada sezon 4.?
Ponownie wchodzimy w świat dwóch przyjaciółek, absolwentek prestiżowego Pier Point - Harper (Myha'la) oraz Yasmin (Marisa Abela). Obie kobiety wydoroślały i znalazły się na szczycie kariery. Za sprawą giganta fintech, obie zostały wciągnięte w pełną napięcia międzynarodową intrygę. Ale jak to w życiu bywa, nieoczekiwanie znalazły się po przeciwnych stronach barykady.
Twórcami serialu "Branża" są od lat te same osoby: Mickey Down i Konrad Kay. Całość jest produkcją Bad Wolf Production dla HBO/BBC. Nie obyło się też bez sukcesów - serial dość szybko został obwołany "najlepszym sezonem roku". Trzeci sezon "Branży" został nominowany do nagrody Critics Choice Award 2025 w kategorii najlepszy serial dramatyczny i znalazł się na pierwszym miejscu listy "Najlepszych seriali roku 2024" magazynu New Yorker. Pochwał nie szczędził mu także magazyn "TIME" oraz Magazyn "GQ".
Nowy, czyli czwarty sezon, jest póki co, także świetnie oceniany. I to nie tylko przez widzów. Na portalu Rotten Tomatoes widnieje już 96% pozytywnych recenzji. Nad ostateczną oceną serii zaważy odcinek finałowy.