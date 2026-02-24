Telewizja i VoD

Czy internauci zmienią zdanie? Za tydzień ostatni odcinek sezonu

Serial "Branża" wiele razy został nazwany przez media "serialem roku" stacji HBO. O sezonie czwartym, który obecnie jest emitowany na platformie, mówi się od samego początku, że jest on "najmocniejszym" spośród wszystkich, które składają się na serię. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Czy internauci zmienią zdanie? Za tydzień ostatni odcinek sezonu

"Branża" ma znów szansę stać się najlepszym serialem roku

HBO ma dobrą rękę do seriali. "Branża" jest często porównywana do "Sukcesji" lub "Euforii", która już w kwietniu powróci do nas z trzecim sezonem. Mówi się o nim często, że jest pomostem między tymi dwoma serialami.

Dalsza część tekstu pod wideo

To jakby "Euforia" i "Sukcesja" mieli dziecko.

twierdzą żartobliwie internauci oraz magazyn Vanity Fair. 

Siódmy odcinek, który możemy od wczoraj oglądać na platformie jest przedostatnim odcinkiem, co oznacza tylko jedno - już za tydzień, czeka nas wielki finał misternie budowanej od dłuższego czasu intrygi. Finał ośmioodcinkowego sezonu nastąpi już 2 marca 2026 roku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SONY K98XR55BP 98" MINILED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SONY K98XR55BP 98" MINILED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
19999 zł - najniższa cena
Kup teraz 19999 zł
Telewizor SAMSUNG QE32LS03C 32" QLED Tizen TV Frame
Telewizor SAMSUNG QE32LS03C 32" QLED Tizen TV Frame
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Telewizor SAMSUNG QE50LS03F 50" QLED 4K Tizen TV Frame Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE50LS03F 50" QLED 4K Tizen TV Frame Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Advertisement

"Branża" - o czym opowiada sezon 4.?

Ponownie wchodzimy w świat dwóch przyjaciółek, absolwentek prestiżowego Pier Point - Harper (Myha'la) oraz Yasmin (Marisa Abela). Obie kobiety wydoroślały i znalazły się na szczycie kariery. Za sprawą giganta fintech, obie zostały wciągnięte w pełną napięcia międzynarodową intrygę. Ale jak to w życiu bywa, nieoczekiwanie znalazły się po przeciwnych stronach barykady. 

Twórcami serialu "Branża" są od lat te same osoby: Mickey Down i Konrad Kay. Całość jest produkcją Bad Wolf Production dla HBO/BBC. Nie obyło się też bez sukcesów - serial dość szybko został obwołany "najlepszym sezonem roku". Trzeci sezon "Branży" został nominowany do nagrody Critics Choice Award 2025 w kategorii najlepszy serial dramatyczny i znalazł się na pierwszym miejscu listy "Najlepszych seriali roku 2024" magazynu New Yorker. Pochwał nie szczędził mu także magazyn "TIME" oraz Magazyn "GQ". 

Nowy, czyli czwarty sezon, jest póki co, także świetnie oceniany. I to nie tylko przez widzów. Na portalu Rotten Tomatoes widnieje już 96% pozytywnych recenzji. Nad ostateczną oceną serii zaważy odcinek finałowy. 

 

Telewizor Sharp
Image
telepolis
nowy serial HBO Najlepsze seriale serial hbo Branża Branża sezon 4 Branża 4
Zródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max