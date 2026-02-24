PKO BP: uważaj na przelewy. Bank właśnie poinformował klientów
"Uważaj na przelewy BLIK wysłane przez pomyłkę" PKO BP właśnie wydał komunikat ostrzegający przed najnowszym trikiem, jaki teraz masowo stosują przestępcy. Wykorzystują przelewy BLIK po to, aby wykraść pieniądze od uczciwych osób.
PKO alarmuje: to nowa sztuczka oszustów
Jeśli dostałeś powiadomienie o przelewie na telefon od kogoś zupełnie ci obcego, a następnie pojawiła się prośba o jej zwrot, wiedz jedno - oszuści właśnie wzięli ciebie na celownik i postanowili wykorzystać do niecnych celów. Niechcący możesz wziąć udział w machlojkach finansowych i stać się pośrednikiem w przestępstwie. Warto wiedzieć, jak działają naciągacze.
Schemat działania zazwyczaj jest podobny. Dostajesz przelew BLIK od nieznanego numeru. Drugi krok to rozmowa telefoniczna. Ktoś kontaktuje się z tobą z obcego numeru i tłumaczy, że "nastąpiła pomyłka". Oszust wyjaśnia, że przez pomyłkę wysłał do ciebie pieniądze. Czasami, twierdzi że kupił od ciebie przedmiot na portalu sprzedażowym i zapłacił za dużo. Prosi teraz o zwrot nadpłaty.
Oszustwo - gdzie jest haczyk?
Oszust chce, abyś dokonał zwrotu na inny numer telefonu, albo konta. Często też prośbie towarzyszy presja, że pilnie tych pieniędzy potrzebuje, np. na opłacenie rachunków.
Uważaj, to może być próba oszustwa, a Ty nieświadomie możesz stać się jej częścią.
PKO BP radzi - jak postąpić w takiej sytuacji?
Przede wszystkim warto zachować czujność. Jeśli masz pewność, że te pieniądze nie powinny trafić do ciebie, możesz je zwrócić, ale tylko na numer konta, z którego zostały wysłane. Pod żadnym pozorem nie wysyłaj pieniędzy na inny numer konta lub telefonu wskazany przez nieznajomą ci osobę. Nie podawaj też przez telefon żadnych danych, typu login, hasło, dane karty, czy kodów BLIK). O podejrzanym incydencie zawsze warto poinformować bank (wystarczy zadzwonić na infolinię lub użyć formularza w aplikacji IKO).
Płatności BLIK są bezpieczne, ale zawsze należy zachować czujność i stosować się do zasad bezpieczeństwa.