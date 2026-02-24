PKO BP: uważaj na przelewy. Bank właśnie poinformował klientów

PKO alarmuje: to nowa sztuczka oszustów

Jeśli dostałeś powiadomienie o przelewie na telefon od kogoś zupełnie ci obcego, a następnie pojawiła się prośba o jej zwrot, wiedz jedno - oszuści właśnie wzięli ciebie na celownik i postanowili wykorzystać do niecnych celów. Niechcący możesz wziąć udział w machlojkach finansowych i stać się pośrednikiem w przestępstwie. Warto wiedzieć, jak działają naciągacze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Schemat działania zazwyczaj jest podobny. Dostajesz przelew BLIK od nieznanego numeru. Drugi krok to rozmowa telefoniczna. Ktoś kontaktuje się z tobą z obcego numeru i tłumaczy, że "nastąpiła pomyłka". Oszust wyjaśnia, że przez pomyłkę wysłał do ciebie pieniądze. Czasami, twierdzi że kupił od ciebie przedmiot na portalu sprzedażowym i zapłacił za dużo. Prosi teraz o zwrot nadpłaty.

Oszustwo - gdzie jest haczyk?

Oszust chce, abyś dokonał zwrotu na inny numer telefonu, albo konta. Często też prośbie towarzyszy presja, że pilnie tych pieniędzy potrzebuje, np. na opłacenie rachunków.

Uważaj, to może być próba oszustwa, a Ty nieświadomie możesz stać się jej częścią. ostrzega PKO BP na swojej stronie.

PKO BP radzi - jak postąpić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim warto zachować czujność. Jeśli masz pewność, że te pieniądze nie powinny trafić do ciebie, możesz je zwrócić, ale tylko na numer konta, z którego zostały wysłane. Pod żadnym pozorem nie wysyłaj pieniędzy na inny numer konta lub telefonu wskazany przez nieznajomą ci osobę. Nie podawaj też przez telefon żadnych danych, typu login, hasło, dane karty, czy kodów BLIK). O podejrzanym incydencie zawsze warto poinformować bank (wystarczy zadzwonić na infolinię lub użyć formularza w aplikacji IKO).