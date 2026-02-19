PKO BP z apelem. Rzuć telefonem, póki jeszcze możesz

Bank wszystko wie, bank wszystko widzi

Zapomnij o byciu anonimowym nie tylko podczas przeglądania stron internetowych, ale też podczas korzystania z aplikacji mobilnych. Boleśnie przekonała się o tym kobieta, której konto zostało zablokowane po podaniu kodu BLIK znajomemu.

Banki aktywnie analizują zachowania swoich klientów, by skuteczniej chronić ich przed zagrożeniami, lepiej zrozumieć ich potrzeby i wreszcie, skuteczniej sprzedawać im kolejne produkty. Tym razem u podstaw inicjatywy PKO Banku Polskiego leży jednak wyłącznie troska o klientów i o to, co robią ze swoim życiem. A jest z tym ostatnim źle.

Zaloguj się do relacji - bliskość nie wymaga wi-fi

PKO Bank Polski został głównym partnerem kampanii "Zaloguj się do relacji" i zachęca, by rzucić telefon w kąt.

,,Zaloguj się do relacji” to ogólnopolska kampania społeczna, która porusza temat higieny cyfrowej jako istotnego elementu naszego dobrostanu. Organizatorami akcji są Grupa Agora, Havas Play oraz IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, którego bank jest częścią. Jako PKO Bank Polski jesteśmy głównym partnerem kampanii. - czytamy w komunikacie PKO Banku Polskiego

Jak czytamy dalej, zamiast zakazów i kontroli, kampania stawia na uważność i odwołuje się do odpowiedzialności dorosłych, bo to właśnie oni tworzą cyfrowe środowisko, w które wkraczają też dzieci.