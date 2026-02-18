Problemy AMD trwają nadal. Jest pierwszy uszkodzony Ryzen 7 9850X3D

Najnowszy procesor AMD dla graczy nie ma nawet trzech tygodni, a w sieci pojawiło się już pierwsze doniesienie o awarii. Mowa o modelu Ryzen 7 9850X3D, który zadebiutował pod koniec ubiegłego miesiąca. Nieco wyższe taktowania pozwoliły mu symbolicznie wyprzedzić Ryzen 7 9800X3D, choć pod względem konstrukcji oba procesory są niemal identyczne.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie całkowita śmierć, ale zdecydowanie mowa o degradacji

To właśnie ta bliskość specyfikacji sprawia, że nowy model może być podatny na te same problemy, które wcześniej dotykały jego poprzednika. Na Reddicie pojawiła się relacja użytkownika, który opisuje powtarzające się awarie zarówno w przypadku Ryzen 7 9800X3D, jak i nowszego 9850X3D.

Autor wpisu początkowo korzystał z Ryzen 7 9800X3D w połączeniu z płytą główną ASUS TUF X870P WiFi, pamięciami G.SKILL Neo 6000 MT/s, chłodzeniem wodnym Arctic Liquid Freezer III Pro 360 mm oraz zasilaczem Corsair RM1000x. Przez pierwszy tydzień wszystko działało bez zarzutu, jednak z czasem komputer zaczął się zawieszać, a w końcu odmawiać uruchomienia. Test pamięci w OCCT nie wykazał nieprawidłowości, co skierowało podejrzenia w stronę procesora lub płyty głównej.

Sprzęt został zwrócony, a użytkownik zdecydował się na wymianę CPU na nowszy model. Niestety, po kilku tygodniach sytuacja się powtórzyła. Komputer coraz częściej nie przechodził procedury POST, pojawiały się zawieszenia i losowe restarty. Co istotne, procesor nie uległ całkowitej awarii, ale wykazywał niestabilność sugerującą potencjalną degradację.

W trakcie dalszych testów system wielokrotnie zgłaszał błędy WHEA, które zazwyczaj wskazują na problemy sprzętowe z napięciami, kontrolerem pamięci lub samym CPU. Użytkownik podkreśla, że nie robił OC/PBO, a profile EXPO były włączane i wyłączane bez wpływu na stabilność. Na samym procesorze nie znaleziono śladów fizycznych uszkodzeń.