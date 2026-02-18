Windows 11 zyska nową funkcję. Wiele osób na to czekało
Tym razem wszystkie nowości wydają się przemyślane i przydatne. Jednak na ich wprowadzenie do stabilnej wersji systemu chwilę jeszcze poczekamy.
Microsoft szykuje kolejne nowości dla Windows 11. W najnowszej kompilacji udostępnionej testerom pojawiło się kilka funkcji, które mogą realnie wpłynąć na codzienne korzystanie z systemu. Wśród nich znalazł się wbudowany test prędkości internetu dostępny z poziomu paska zadań.
Dodatkowo więcej opcji dla kamer, nowe emoji i tapety *.webp
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę sieci w zasobniku systemowym w menu kontekstowym pojawia się opcja testu, która uruchamia pomiar w domyślnej przeglądarce. Użytkownik może zweryfikować prędkość internetu zarówno w przypadku połączenia przewodowego, jak i Wi-Fi czy transmisji komórkowej.
Microsoft testował to rozwiązanie już w ubiegłym roku, jednak dopiero teraz trafia ono do szerszego grona użytkowników w programie Windows Insider. W praktyce oznacza to wygodniejszą alternatywę dla popularnych serwisów zewnętrznych, takich jak Speedtest.
To jednak nie koniec zmian. W ustawieniach systemu pojawi się nowe menu konfiguracji kamer. Użytkownicy zyskają możliwość sterowania parametrami takimi jak obrót i pochylenie obrazu. Microsoft nie ujawnia jeszcze listy wspieranych modeli, ale funkcja może okazać się przydatna zwłaszcza w środowiskach biurowych i podczas wideokonferencji.
Aktualizacja wprowadza także nowe emoji, odświeżone ustawienia widżetów w formie pełnoekranowego panelu oraz możliwość ustawiania plików w formacie .webp jako tapety pulpitu. To niewielka, ale praktyczna zmiana, która wpisuje się w rosnącą popularność tego formatu w sieci.
Nowości są obecnie udostępniane w kanale Release Preview dla Windows 11 w wersjach 24H2 (26100) oraz 25H2 (26200). Jeśli testy przebiegną pomyślnie, można się spodziewać, że funkcje trafią w najbliższym czasie do stabilnego wydania systemu.