Bank wyłączy bankowość elektroniczną na kilka godzin. Warto zanotować kiedy

Koniec lutego może wiązać się z pewnymi trudnościami dla klientów Nest Banku. Z najnowszego komunikatu, opublikowanego na oficjalnej stronie, wynika, że bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne, a problemów należy spodziewać się już w nadchodzącą sobotę. Oto, na co warto się przygotować.

Bank wyłączy bankowość elektroniczną na kilka godzin. Warto zanotować kiedy

Nest Bank przerwa od 0:30 do 9:00

Z komunikatu, Nest Banku jasno wynika, aby nie planować żadnych ważnych płatności na najbliższą sobotę, 21 lutego 2026 roku. Przynajmniej, jeśli chodzi godziny nocne (z soboty na niedzielę). To ważna informacja dla osób, które lubią płacić rachunki lub robić zakupy online w godzinach nocnych oraz wczesno-porannych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

21 lutego (sobota) od godz. 0:30 - 9:00, nie zalogujecie się do naszej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

ostrzega na stronie Nest Bank.

Bank informuje, że usługi te nie będą dostępne w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach od 0:30 do 9:00. Wszystko z myślą o tym, aby klienci jak najmniej odczuli niedogodności. 

Nest Bank z przerwą 21 lutego. Co jeszcze nie będzie działało?

Oprócz wspomnianej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej, klienci banku nie skorzystają z BLIK-a, ani z Visa Mobile. Nie będą także mogli potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej. Nie będzie możliwości zapłacenia w sklepie online za pomocą linka z płatności. W czasie przerwy nie zmienimy też żadnych limitów płatności w bankowości internetowej. 

Co będzie można robić podczas przerwy?

Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, to bez problemu zadziała w nich karta płatnicza, będzie można także zapłacić za pomocą Apple Pay, Google Pay i zegarka lub opaski (Fitbit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay). Za pomocą karty płatniczej będzie można także wypłacać gotówkę z bankomatów. 

Bardzo podobna przerwa miała miejsce dokładnie miesiąc temu, 24 stycznia 2026 roku. Bank w podobny sposób ogłaszał i prosił, aby nie planować w tym czasie żadnych ważnych płatności internetowych. 

