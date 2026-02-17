Fintech

Alior Bank z pilnym komunikatem. Dotyczy każdego, kto ma konto

Alior Bank opublikował na swojej stronie tym razem komunikat nieco innego typu. Nie chodzi o atak, ani o przerwę w działaniu. Informacja dotyczy nowych przepisów, które obowiązują do 13 lutego 2026 roku. Chodzi o zmiany w zasadach składania reklamacji w instytucjach finansowych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:12
0
Nowa ustawa, nowe zasady od 13 lutego 2026

Ustawa, o której mowa, wymusza na instytucjach finansowych przejście na wyższy poziom komunikacji z klientem. Ma być prościej, wygodniej i cyfrowo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe przepisy mają jeden cel: ułatwić kontakt z bankiem i innymi instytucjami finansowymi. Dzięki nim proces reklamacyjny jest prostszy i dostosowany do współczesnych form komunikacji.

informuje Alior Bank.

Zatem, jeśli kiedykolwiek irytował cię sposób zgłaszania błędów na koncie bankowym, nowe zasady z pewnością pozytywnie zaskoczą. Zmiany obejmują nie tylko formę składania zgłoszeń, ale także formę odpowiedzi. 

Jak od teraz będziemy mogli złożyć reklamację?

Będzie to możliwe na trzy sposoby:

  1. na piśmie w postaci papierowej (osobiście w placówce lub listownie na adres korespondencyjny banku).
  2. w postaci elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej mobilnej lub internetowej - jeśli masz do nich dostęp, lub na adres do e-doręczeń). 
  3. ustnie (do protokołu w dowolnej placówce banku lub na infolinii).

Odpowiedź bank przekaże w takiej formie, w jakiej reklamacja zostanie złożona. Jeśli wolisz inną formę - papierową lub elektroniczną, wystarczy taką wskazać, a bank postąpi wedle życzenia klienta. 

Dzięki tym regulacjom, klient może wybrać dogodny sposób kontaktu i ma pełną kontrolę nad formą odpowiedzi. Proces reklamacyjny staje się bardziej przejrzysty i elastyczny. 

telepolis
alior bank banki Alior Bank aplikacja Alior Bank komunikat reklamacja
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Alior Bank