Alior Bank z pilnym komunikatem. Dotyczy każdego, kto ma konto

Nowa ustawa, nowe zasady od 13 lutego 2026

Ustawa, o której mowa, wymusza na instytucjach finansowych przejście na wyższy poziom komunikacji z klientem. Ma być prościej, wygodniej i cyfrowo.

Nowe przepisy mają jeden cel: ułatwić kontakt z bankiem i innymi instytucjami finansowymi. Dzięki nim proces reklamacyjny jest prostszy i dostosowany do współczesnych form komunikacji. informuje Alior Bank.

Zatem, jeśli kiedykolwiek irytował cię sposób zgłaszania błędów na koncie bankowym, nowe zasady z pewnością pozytywnie zaskoczą. Zmiany obejmują nie tylko formę składania zgłoszeń, ale także formę odpowiedzi.

Jak od teraz będziemy mogli złożyć reklamację?

Będzie to możliwe na trzy sposoby:

na piśmie w postaci papierowej (osobiście w placówce lub listownie na adres korespondencyjny banku). w postaci elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej mobilnej lub internetowej - jeśli masz do nich dostęp, lub na adres do e-doręczeń). ustnie (do protokołu w dowolnej placówce banku lub na infolinii).

Odpowiedź bank przekaże w takiej formie, w jakiej reklamacja zostanie złożona. Jeśli wolisz inną formę - papierową lub elektroniczną, wystarczy taką wskazać, a bank postąpi wedle życzenia klienta.