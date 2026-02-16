Windows 11 z kolejnymi problemami. Skarży się coraz więcej osób
Lubisz testować nowe wersje systemu operacyjnego i dawać feedback co do funkcji? Gigant z Redmond to utrudnia, ale nie mówi wprost czemu.
Microsoft najwyraźniej przykręca kurek z dostępem do testowych obrazów systemu Windows 11. Coraz więcej użytkowników programu Windows Insider zgłasza, że nie jest w stanie pobrać najnowszych plików *.ISO bezpośrednio z serwerów firmy. Sprawa wyszła na jaw po publikacji serwisu Neowin, a sygnały od testerów zaczęły szybko się mnożyć.
To może być próba przekonania do Media Creation Tool
Użytkownicy twierdzą, że próby pobrania obrazu kończą się blokadą, a dostęp do plików jest odcinany na poziomie adresu IP. Co istotne, sytuacja ma występować u osób korzystających z różnych dostawców internetu, a nawet przy połączeniach przez VPN. To sugeruje, że nie chodzi o lokalną awarię czy błąd po stronie operatora.
Głos w sprawie zabrali również twórcy popularnego narzędzia Rufus, wykorzystywanego do tworzenia bootowalnych nośników USB. Jeden z deweloperów, Pete Batard, wskazał, że problem może wynikać z celowego działania Microsoftu. Według niego doszło do "zepsucia" skryptów, które odpowiadają za automatyczne pobieranie plików *.ISO za pomocą PowerShella. Tego typu zmiana miałaby wymagać aktywnej ingerencji, a nie być przypadkowym błędem. Microsoft nie komentuje sprawy.
Na szczęście obecnie sprawa dotyczy wyłącznie kanałów testowych. Oficjalne, stabilne wersje Windows 11 można nadal pobierać bez przeszkód. Jeśli jednak blokada okaże się działaniem zamierzonym, może to oznaczać wyraźną zmianę w polityce Microsoftu wobec zewnętrznych narzędzi i sposobu dystrybucji testowych kompilacji systemu.