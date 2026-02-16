Windows 11 z kolejnymi problemami. Skarży się coraz więcej osób

Microsoft najwyraźniej przykręca kurek z dostępem do testowych obrazów systemu Windows 11. Coraz więcej użytkowników programu Windows Insider zgłasza, że nie jest w stanie pobrać najnowszych plików *.ISO bezpośrednio z serwerów firmy. Sprawa wyszła na jaw po publikacji serwisu Neowin, a sygnały od testerów zaczęły szybko się mnożyć.

To może być próba przekonania do Media Creation Tool

Użytkownicy twierdzą, że próby pobrania obrazu kończą się blokadą, a dostęp do plików jest odcinany na poziomie adresu IP. Co istotne, sytuacja ma występować u osób korzystających z różnych dostawców internetu, a nawet przy połączeniach przez VPN. To sugeruje, że nie chodzi o lokalną awarię czy błąd po stronie operatora.

Głos w sprawie zabrali również twórcy popularnego narzędzia Rufus, wykorzystywanego do tworzenia bootowalnych nośników USB. Jeden z deweloperów, Pete Batard, wskazał, że problem może wynikać z celowego działania Microsoftu. Według niego doszło do "zepsucia" skryptów, które odpowiadają za automatyczne pobieranie plików *.ISO za pomocą PowerShella. Tego typu zmiana miałaby wymagać aktywnej ingerencji, a nie być przypadkowym błędem. Microsoft nie komentuje sprawy.