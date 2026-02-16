Sprzęt

Dreame ma robota do zadań specjalnych. Wkrótce w Polsce

Dreame zaprezentowało w Warszawie swój najnowszy odkurzacz automatyczny. Model X60 Ultra wyróżnia się nietypową konstrukcją i wyśrubowanymi parametrami technicznymi. Urządzenie trafi do szerokiej sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:58
1
Niska obudowa to ważna zmiana

Producent zdecydował się na znaczne obniżenie profilu urządzenia. Nowy robot ma wysokość 7,95 cm. Taki wymiar pozwala na swobodny wjazd pod większość niskich mebli, takich jak sofy, szafki RTV czy ramy łóżek.

Użytkownicy nowoczesnych wnętrz nie będą musieli ręcznie doczyszczać przestrzeni pod zabudową. Konstrukcja eliminuje problem niedostępnych stref, w których zazwyczaj gromadzi się kurz. Płaska obudowa jest odpowiedzią na rynkowe trendy w aranżacji mieszkań.

Rekordowa moc i wysokie progi

Mimo mniejszych gabarytów urządzenia, inżynierom udało się zwiększyć wydajność silnika. Deklarowana przez producenta siła ssania dla Dreame X60 Ultra wynosi aż 35000 Pa. Jest to wartość pozwalająca na skuteczne odkurzanie gęstych dywanów oraz głębokich szczelin w parkiecie. Zmieniono również konstrukcję szczotki, co ma zapobiegać wplątywaniu się włosów i sierści.

Uwagę zwraca system pokonywania przeszkód pionowych. Według danych technicznych, sprzęt radzi sobie z progami o wysokości do 8,8 cm. To wynik znacznie przewyższający standardy rynkowe, co czyni robota użytecznym w domach o zróżnicowanych poziomach podłogi. Uszczelniony układ przepływu powietrza wspomaga pracę na różnych nawierzchniach.

Nawigacja i mycie na gorąco

Za orientację w przestrzeni odpowiada zmodernizowany system OmniSight. Oprogramowanie rozpoznaje ponad 280 rodzajów obiektów i pozwala na ich precyzyjne omijanie bez konieczności przesuwania przedmiotów przez użytkownika. Robot pracuje stabilnie także w ciemnych pomieszczeniach dzięki zastosowaniu adaptacyjnego podświetlenia.

Funkcja mycia podłóg wykorzystuje termiczne pady mopujące. Utrzymują one temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza w trakcie cyklu sprzątania. Wyższa temperatura wody ułatwia usuwanie zaschniętych i tłustych plam z paneli oraz płytek.

Premiera jeszcze w lutym

Dreame X60 Ultra zadebiutuje w sklepach w Polsce już w przyszłym tygodniu, 25 lutego 2026 roku. Wtedy poznamy również ofertę premierową. A tymczasem zapraszam do obejrzenia naszej relacji z prezentacji nowości Dreame w Warszawie.

Zobacz: Odkurzacz idealny. Dreame X50 Ultra po pół roku (test)

Dreame X50 Ultra w RTV Euro AGD
Dreame X50 Ultra w OleOle
Dreame X50 Ultra w Neonet
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Dreame
Źródła tekstu: Dreame