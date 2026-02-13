Polska torrentowa. Kto najbardziej piraci?

Bardzo specyficzna próba

Strony pirackie mają wiele kategorii i form. Czasem wyglądają jak prymitywne serwisy streamingowe z milionem reklam, innym razem są dostępne wyłącznie na zaproszenia, a dostęp do nich jest ściśle reglamentowany. W przypadku torrentów jest zarówno międzynarodowy The Pirate Bay, jak i są warianty bardziej ekskluzywne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Torrenty to zdecentralizowana metoda wymiany plików w sieci (peer-to-peer, P2P), w której użytkownicy pobierają dane bezpośrednio od siebie nawzajem, a nie z jednego serwera.

Powszechnie dostępne serwisy oferują często niskiej jakości treści, często z niebezpiecznymi bonusami w pobieranych katalogach, a do tego ich oferta jest co chwila wycinana, z co smaczniejszych kąsków. Można tam zapomnieć o ważnych premierach polskiego kina czy o spolszczonych wersjach filmów i seriali.

Inaczej jest z tymi "na zaproszenie", gdzie nawet społeczność potrafi sama dogrywać lektora do materiałów z Apple TV+, wszystkie pliki dostępne są w 4K z DV i HDR, a filmy pełnometrażowe można pobierać nawet w wersjach plików dla kin, o pojemności przekraczającej 100-150 GB. To właśnie jeden z takich polskich serwisów przeprowadził ankietę wśród swoich użytkowników.

Młodzi nie wiedzą, gdzie szukać "jakościowych plików pirackich"

Nie będę w tym miejscu analizował, co w imię prawa i etyki jest odpowiednie w przypadku torrentów. To temat rzeka, którym można wypełnić kilka innych artykułów. Skupię się natomiast na liczbach, które są — co tu dużo mówić — zaskakujące.

Badana próba to 4701 osób, z brakiem możliwości kilkukrotnego głosowania i dwustopniowym logowaniem wykluczającym jakieś kombinacje (tylko jedna sesja na jednym urządzeniu w danym czasie).

Jak się okazuje, najmłodsi użytkownicy, a więc deklarujący wiek 15-24 lat stanowili jedynie 0,6% głosów (zaledwie 27 osób) i byli najmniejszą grupą użytkowników platformy. Po przeciwległej stronie znalazły się osoby w wieku 35-44 lata, z udziałem aż 54,5%, a z przeszło o połowę mniejszym udziałem (23,3%) wtórowała im grupa 45-54 lata.

Aż 78% polskich piratów ma 35-54 lata?

Nie wyciągałbym dalekosiężnych wniosków na podstawie niestandaryzowanej próby z jednego tylko forum z torrentami. Gdy jednak chodzi o pobieranie wysokiej jakości torrentów, nie da się ukryć, że w Polsce przodują Millenialsi, a tuż za nimi są przedstawiciele Pokolenia X.