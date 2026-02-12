Apple TV szykuje kontynuację wojennego hitu. W roli głównej Tom Hanks

Wielki powrót - będzie "Greyhound 2"

Apple Studios pełną parą pracuje nad kolejną odsłoną hitu "Greyhound". To produkcja o II wojnie światowej, w której główną rolę gra Tom Hanks. Deadline właśnie poinformował, że kamery poszły w ruch, i to nie byle gdzie, ale w samej Australii. Wszystko wskazuje na to, że tym razem film zabierze widzów na inne, nieznane im wcześniej, wody.

Przypomnijmy, że pierwsza część "Greyhound", w reżyserii Aarona Schneidera, była jednym z większych hitów streamingowych w czasie pandemii. A wyróżniało ją nic innego, jak realizm i brak nadmiernego patosu. Miejmy nadzieję, że druga część powtórzy sukces, a jest na to wielka szansa, bowiem reżyser pozostaje ten sam.

U boku Toma Hanksa, ponownie zobaczymy Stephena Grahama ("Dojrzewanie"), który podpisał umowę na powrót. Jest to spora sensacja, ale też i miła wiadomość, że aktor ponownie wcieli się w zaufanego oficera granego przez Hanksa, komandora Krause. Nie zabraknie też i nowych członków obsady. Z tych, których koniecznie trzeba wymienić to Jack Patten, gwiazda "Robin Hooda".

"Greyhound 2" co warto wiedzieć?

Niewątpliwie, największą ciekawostką jest to, że scenariusz napisał ponownie sam Tom Hanks. Pierwsza część skupiała się na walce z U-bootami na Atlantyku, druga rzuci widzów w środek lądowania aliantów w Normandii, a następnie przeniesie akcję aż na wody Pacyfiku. Ale bez obaw, druga część stanowi kontynuację pierwszej, a różni się przede wszystkim tym, że rozszerza akcję na nieco większą skalę.

Data premiery "Greyhound 2" nie została jeszcze ujawniona, ale przewiduje się, że będzie to rok 2027.