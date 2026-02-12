mObywatel z dużą aktualizacją. Tego w aplikacji bardzo brakowało

Jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku aplikacja mObywatel zostanie zaktualizowana. Nowa wersja wprowadzi ważne usprawnienie w kontekście płatności - informuje serwis cashless.pl.

Płatności w aplikacji mObywatel

Z informacji wynika, że jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku w aplikacji mObywatel pojawią się płatności za pomocą Google Pay oraz Apple Pay. Powinno to być znaczącym ułatwieniem dla użytkowników, którzy w ten sposób będą mogli opłacić podatki, np. od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi czy też podatek rolny od osób fizycznych.

Dostęp do poszczególnych płatności uzależniony jest od miejscowości, w której mieszkamy. Pełną listę znajdziecie na stronie ePłatności. W sumie znajduje się na niej ponad 100 miejscowości.