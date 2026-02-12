mObywatel z dużą aktualizacją. Tego w aplikacji bardzo brakowało
Wkrótce aplikacja mObywatel otrzyma aktualizację, która wprowadzi długo wyczekiwaną funkcję. Wiele osób powinno się z tego faktu ucieszyć.
Jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku aplikacja mObywatel zostanie zaktualizowana. Nowa wersja wprowadzi ważne usprawnienie w kontekście płatności - informuje serwis cashless.pl.
Płatności w aplikacji mObywatel
Z informacji wynika, że jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku w aplikacji mObywatel pojawią się płatności za pomocą Google Pay oraz Apple Pay. Powinno to być znaczącym ułatwieniem dla użytkowników, którzy w ten sposób będą mogli opłacić podatki, np. od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi czy też podatek rolny od osób fizycznych.
Dostęp do poszczególnych płatności uzależniony jest od miejscowości, w której mieszkamy. Pełną listę znajdziecie na stronie ePłatności. W sumie znajduje się na niej ponad 100 miejscowości.
Wprowadzenie płatności za pomocą Google Pay i Apple Pay nie powinno dziwić. Ministerstwo Cyfryzacji od jakiegoś czasu mówiło o chęci wprowadzenia tego typu możliwości. Dzięki temu użytkownicy będą mieli większy wybór. Już teraz można płacić między innymi kartą płatniczą oraz BLIKIEM.