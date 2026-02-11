Sprzęt

Gigantyczny telewizor Samsung trafił do Polski. Cena to kosmos

Samsung wprowadził na nasz rynek telewizor o przekątnej 115 cali. Sprzęt wykorzystuje technologię Micro RGB i jest już fizycznie dostępny w Polsce. Cena może "zwalić z nóg".

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:19
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Gigantyczny telewizor Samsung trafił do Polski. Cena to kosmos

Technologia Micro RGB

W telewizorze oznaczonym symbolem 115MR95F zastosowano panel Micro RGB o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli). Kluczowym elementem specyfikacji jest mikroskopijne podświetlenie RGB. System ten współpracuje ze strefową kontrolą jasności i koloru. Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor Micro RGB AI Engine. Układ ten optymalizuje kontrast oraz skalowanie treści w czasie rzeczywistym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ekran obsługuje odświeżanie na poziomie 144 Hz w ramach funkcji Motion Xcelerator. Producent zadbał również o certyfikację VDE. Ma ona potwierdzać precyzję odwzorowania barw. Telewizor obsługuje standard HDR ze sterowaniem poszczególnymi strefami RGB.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE75QN85F 75" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE75QN85F 75" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Telewizor SAMSUNG QE65QN80F 65" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65QN80F 65" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4599 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599 zł
Telewizor SAMSUNG QE55S84FAU 55" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55S84FAU 55" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
-1000 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Advertisement
Gigantyczny telewizor Samsung trafił do Polski. Cena to kosmos

Matowa powłoka i inne rozmiary

Istotną cechą 115-calowego modelu jest zastosowanie technologii Glare Free. Jest to rozwiązanie certyfikowane przez UL (Underwriters Laboratories). Matowy panel ma za zadanie redukować refleksy świetlne. Jest to kluczowe przy tak dużej powierzchni ekranu w jasnych pomieszczeniach. Ograniczenie odbić pozwala na zachowanie głębi czerni nawet przy włączonym oświetleniu sztucznym.

Gigantyczny telewizor Samsung trafił do Polski. Cena to kosmos

Samsung zapowiedział, że seria Micro RGB nie ograniczy się tylko do omawianego wariantu. Na polskim rynku pojawią się także modele o innych przekątnych. Klienci będą mieli do wyboru wersje 55, 65, 75 oraz 85 cali. W ofercie znajdzie się również największy, 130-calowy wariant.

Dostępność i cena

Koreański producent po raz pierwszy zaprezentował ten model w Polsce w otwartej sprzedaży. Dwa egzemplarze zostały wystawione w sklepach stacjonarnych. Klienci mogą zobaczyć sprzęt na żywo w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia (salon Media Markt) oraz w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 46 (salon Media Expert).

Gigantyczny telewizor Samsung trafił do Polski. Cena to kosmos

Czas na największą wadę tych urządzeń. Model Samsung Micro RGB 115MR95F to wydatek porównywalny do zakupu samochodu osobowego. Cena za wersję 115-calową została ustalona na poziomie 114999 zł. Urządzenia są dostępne do zakupu od ręki we wskazanych lokalizacjach, można je również zamówić przez Internet (linki poniżej)

Samsung Micro RGB 115" 4K w Media Markt
Samsung Micro RGB 115" 4K w Media Expert
Image
telepolis
samsung nowe telewizory Samsung wielki telewizor Samsung w Polsce Telewizory 115" Samsung Micro RGB Samsung Micro RGB cena
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung