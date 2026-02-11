Gigantyczny telewizor Samsung trafił do Polski. Cena to kosmos

Technologia Micro RGB

W telewizorze oznaczonym symbolem 115MR95F zastosowano panel Micro RGB o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli). Kluczowym elementem specyfikacji jest mikroskopijne podświetlenie RGB. System ten współpracuje ze strefową kontrolą jasności i koloru. Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor Micro RGB AI Engine. Układ ten optymalizuje kontrast oraz skalowanie treści w czasie rzeczywistym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ekran obsługuje odświeżanie na poziomie 144 Hz w ramach funkcji Motion Xcelerator. Producent zadbał również o certyfikację VDE. Ma ona potwierdzać precyzję odwzorowania barw. Telewizor obsługuje standard HDR ze sterowaniem poszczególnymi strefami RGB.

Matowa powłoka i inne rozmiary

Istotną cechą 115-calowego modelu jest zastosowanie technologii Glare Free. Jest to rozwiązanie certyfikowane przez UL (Underwriters Laboratories). Matowy panel ma za zadanie redukować refleksy świetlne. Jest to kluczowe przy tak dużej powierzchni ekranu w jasnych pomieszczeniach. Ograniczenie odbić pozwala na zachowanie głębi czerni nawet przy włączonym oświetleniu sztucznym.

Samsung zapowiedział, że seria Micro RGB nie ograniczy się tylko do omawianego wariantu. Na polskim rynku pojawią się także modele o innych przekątnych. Klienci będą mieli do wyboru wersje 55, 65, 75 oraz 85 cali. W ofercie znajdzie się również największy, 130-calowy wariant.

Dostępność i cena

Koreański producent po raz pierwszy zaprezentował ten model w Polsce w otwartej sprzedaży. Dwa egzemplarze zostały wystawione w sklepach stacjonarnych. Klienci mogą zobaczyć sprzęt na żywo w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia (salon Media Markt) oraz w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 46 (salon Media Expert).