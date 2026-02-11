Było 250 zł, a jest 99 zł. Media Expert pozamiatało na walentynki

Mowa tu o słuchawkach Bluetooth GUESS Lipstick 2. I tak, są one skierowane głównie dla kobiet, co może być dobrym wyborem na walentynkowy prezent. Same słuchawki rzecz jasna należą do marki odzieżowej GUESS, a ich mocny, czerwony kolor, oraz etui przypominające szminkę są stylowym dodatkiem. A to wszystko za 99 zł.

GUESS Lipstick 2

Oczywiście liczą się także parametry. Te, jak na produkt z tej kategorii wypadają bardzo kompetentnie. Owszem, bateria na 4,5 godziny pracy nie robi szału. Za to mamy tu 13-milimetrowe przetworniki w słuchawkach, co już powinno przełożyć się na zauważalnie lepszą jakość dźwięku, niż w typowych słuchawkach tego typu w budżecie do 100 zł.