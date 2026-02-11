Sprzęt

Było 250 zł, a jest 99 zł. Media Expert pozamiatało na walentynki

To jedna z tych promocji, w której znacznie droższy produkt możecie kupić w o wiele niższej cenie. W tym wypadku oszczędzamy aż 150,99 zł, jednak warto pamiętać, że promocja trwa jedynie do końca dnia, czyli 11 lutego.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:21
0
Mowa tu o słuchawkach Bluetooth GUESS Lipstick 2. I tak, są one skierowane głównie dla kobiet, co może być dobrym wyborem na walentynkowy prezent. Same słuchawki rzecz jasna należą do marki odzieżowej GUESS, a ich mocny, czerwony kolor, oraz etui przypominające szminkę są stylowym dodatkiem. A to wszystko za 99 zł.

GUESS Lipstick 2

Oczywiście liczą się także parametry. Te, jak na produkt z tej kategorii wypadają bardzo kompetentnie. Owszem, bateria na 4,5 godziny pracy nie robi szału. Za to mamy tu 13-milimetrowe przetworniki w słuchawkach, co już powinno przełożyć się na zauważalnie lepszą jakość dźwięku, niż w typowych słuchawkach tego typu w budżecie do 100 zł. 


Tym samym, jeśli nie wiesz, co kupić drugiej połówce na walentynki, a jednocześnie chcesz sprawiać wrażenie, że wydałeś więcej, niż powinieneś, oraz chcesz ją zaskoczyć stylowym i praktycznym gadżetem, to może być świetna opcja. 

Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Guess