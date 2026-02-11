Bezpieczeństwo

Wspólne konto z partnerką było jedynie pretekstem. Pieniądze nie wróciły

Oszustwo na BLIK nadal jest jednym z najczęściej stosowanych chwytów, które wyłudzają pieniądze od uczciwych ludzi. Kolejny mieszkaniec Kołobrzegu przekonał się o tym na własnej skórze, tracąc prawie 2 tysiące złotych. Jego historia to świetny przykład, jak działa tego typu schemat w praktyce. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wspólne konto z partnerką było jedynie pretekstem. Pieniądze nie wróciły

Metoda na BLIK przybiera coraz to różne oblicza

Policjanci załamują ręce. Oszustw na BLIK zamiast ubywać, wciąż przybywa. Kolejny mieszkaniec Kołobrzegu dokonał zgłoszenia, że dokładnie w ten sposób stracił swoje pieniądze, a dokładnie 1800 złotych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wspólne konto z partnerką okazało się wiarygodnym pretekstem 

Jak przy każdej tego typu próbie ataku, przestępca działał etapami, według skrupulatnie przygotowanego planu. Sprawca zaczął od włamania się na konto Facebooka i na Messengerze podszył pod kolegę mężczyzny. Za pośrednictwem komunikatora poprosił o pilną pomoc finansową. Nie dramatyzował jakoś szczególnie. Wręcz przeciwnie, na spokojnie  wytłumaczył, że ma wspólne konto z partnerką i obawia się, że brak pieniędzy zostanie szybko zauważony. Jednocześnie obiecał, że całą kwotę zwróci jeszcze tego samego dnia. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO X300 5G 16/512GB 6.31" 120Hz Różowy
Smartfon VIVO X300 5G 16/512GB 6.31" 120Hz Różowy
-200.99 zł
4699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Fioletowy
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Fioletowy
-300 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Advertisement

Pokrzywdzony chciał pomóc koledze i wygenerował, zgodnie z prośbą, kod BLIK w aplikacji bankowej. Bez wahania zatwierdził transakcję na 1800 złotych i cierpliwie czekał na zwrot. Niestety, po pewnym czasie, kiedy pieniądze nie wracały na konto, zorientował się, że padł ofiarą popularnego oszustwa. 

Jak się uchronić przed oszustwem?

Należy pamiętać, że oszuści działający tą metodą wykorzystują przejęte konta w mediach społecznościowych i rozsyłają prośby o szybkie przekazanie pieniędzy. Jako pretekst zawsze podają jakąś nagłą sytuację - pilną pożyczkę, nieoczekiwany zakup, awaria banku i teraz też wspólne konto z partnerką. Oszuści liczą, że działając na szybko, nikt ich dokładnie nie zweryfikuje i nie wykona np. samodzielnie telefonu do potrzebującego znajomego. 

Policja apeluje nie tylko o ostrożność, ale także o zabezpieczanie kont w mediach społecznościowych. Nie zaszkodzi zmieniać co jakiś czas hasła ani stosować dwuskładnikowego uwierzytelniania. Warto także zakodować sobie w głowie jedną zasadę - nie przekazujemy kodu BLIK bez wcześniejszego potwierdzenia prośby w rozmowie telefonicznej albo innym kanałem komunikacyjnym. 

Image
telepolis
wyłudzenie pieniędzy oszustwo na blika oszustwo media społecznościowe kody Blik wyłudzenie oszustwo na BLIK
Zródła zdjęć: Geber86 / Shutterstock
Źródła tekstu: miastokolobrzeg.pl, policja.pl