Hit w Lidlu od 19 lutego. Rozwiązuje kluczowy problem

Podejrzewam, że niewiele jest osób, które lubią sprzątać. Jeszcze mniej lubi odkurzać. Jednak chyba największym koszmarem jest mycie okien. Niewygodne, a do tego trudno o zadowalające efekty. Właśnie dlatego warto zainteresować się urządzeniem, które pojawiło się w najnowszej gazetce Lidla. Już za chwilę będzie dostępne w promocyjnej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lidl: Robot do mycia okien za 349 zł

Od 19 lutego w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym Lidla dostępny będzie robot do mycia okien marki Silvercrest. Urządzenie standardowo wyceniane jest na kwotę 399 zł, ale w ramach promocji cena zostanie obniżona o 50 zł. Tym samym za niezwykle przydatny gadżet zapłacimy 349 zł.

Urządzenie ma funkcję spryskiwania. Do tego automatycznie wykrywa narożniki i krawędzie. Ma też trzy tryby czyszczenia: zygzak, głębokie oraz punktowe. Moc ssania wynosi 3500 Pa. Przewód zasilający ma 6 metrów, a linka zabezpieczająca 5 metrów długości. Lidl deklaruje, że przy braku zasilania urządzenie jest w stanie działać przez 30 minut.