Sprzęt

Hit w Lidlu od 19 lutego. Rozwiązuje kluczowy problem

Od 19 lutego w Lidlu dostępny będzie sprzęt, który może rozwiązać problemy wielu osób. Urządzenie znacząco ułatwić czynność, która dla niektórych jest wręcz koszmarem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:24
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Hit w Lidlu od 19 lutego. Rozwiązuje kluczowy problem

Podejrzewam, że niewiele jest osób, które lubią sprzątać. Jeszcze mniej lubi odkurzać. Jednak chyba największym koszmarem jest mycie okien. Niewygodne, a do tego trudno o zadowalające efekty. Właśnie dlatego warto zainteresować się urządzeniem, które pojawiło się w najnowszej gazetce Lidla. Już za chwilę będzie dostępne w promocyjnej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lidl: Robot do mycia okien za 349 zł

Od 19 lutego w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym Lidla dostępny będzie robot do mycia okien marki Silvercrest. Urządzenie standardowo wyceniane jest na kwotę 399 zł, ale w ramach promocji cena zostanie obniżona o 50 zł. Tym samym za niezwykle przydatny gadżet zapłacimy 349 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odkurzacz DYSON V12 Origin
Odkurzacz DYSON V12 Origin
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Odkurzacz HOOVER HF1P10HX 011
Odkurzacz HOOVER HF1P10HX 011
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Odkurzacz CECOTEC Conga PopStar 1500 Animal Duo
Odkurzacz CECOTEC Conga PopStar 1500 Animal Duo
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Advertisement
Hit w Lidlu od 19 lutego. Rozwiązuje kluczowy problem

Urządzenie ma funkcję spryskiwania. Do tego automatycznie wykrywa narożniki i krawędzie. Ma też trzy tryby czyszczenia: zygzak, głębokie oraz punktowe. Moc ssania wynosi 3500 Pa. Przewód zasilający ma 6 metrów, a linka zabezpieczająca 5 metrów długości. Lidl deklaruje, że przy braku zasilania urządzenie jest w stanie działać przez 30 minut.

W zestawie z urządzeniem otrzymujemy 12 ściereczek z mikrofibry, dozownik do wlewania wody, pilot z baterią, zasilacz sieciowy oraz wspominają linkę zabezpieczającą. Promocja dostępna będzie od 19 do 25 lutego.

Robot do mycia okien Hobot 388
Robot do mycia okien Ecovacs Winbot W2S Omni
Image
telepolis
Lidl Lidl gazetka promocja lidl robot do mycia okien gazetka lidl Lidl promocja gazetka
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Lidl
Źródła tekstu: oprac. własne