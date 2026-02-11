Hit w Lidlu od 19 lutego. Rozwiązuje kluczowy problem
Od 19 lutego w Lidlu dostępny będzie sprzęt, który może rozwiązać problemy wielu osób. Urządzenie znacząco ułatwić czynność, która dla niektórych jest wręcz koszmarem.
Podejrzewam, że niewiele jest osób, które lubią sprzątać. Jeszcze mniej lubi odkurzać. Jednak chyba największym koszmarem jest mycie okien. Niewygodne, a do tego trudno o zadowalające efekty. Właśnie dlatego warto zainteresować się urządzeniem, które pojawiło się w najnowszej gazetce Lidla. Już za chwilę będzie dostępne w promocyjnej cenie.
Lidl: Robot do mycia okien za 349 zł
Od 19 lutego w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym Lidla dostępny będzie robot do mycia okien marki Silvercrest. Urządzenie standardowo wyceniane jest na kwotę 399 zł, ale w ramach promocji cena zostanie obniżona o 50 zł. Tym samym za niezwykle przydatny gadżet zapłacimy 349 zł.
Urządzenie ma funkcję spryskiwania. Do tego automatycznie wykrywa narożniki i krawędzie. Ma też trzy tryby czyszczenia: zygzak, głębokie oraz punktowe. Moc ssania wynosi 3500 Pa. Przewód zasilający ma 6 metrów, a linka zabezpieczająca 5 metrów długości. Lidl deklaruje, że przy braku zasilania urządzenie jest w stanie działać przez 30 minut.
W zestawie z urządzeniem otrzymujemy 12 ściereczek z mikrofibry, dozownik do wlewania wody, pilot z baterią, zasilacz sieciowy oraz wspominają linkę zabezpieczającą. Promocja dostępna będzie od 19 do 25 lutego.