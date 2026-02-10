Zwiastun tego serialu jest dziki i zaskakujący. Chcą nami wstrząsnąć?

"Lalka" całkowicie po nowemu

Ma być odważnie i wszystko wskazuje, że tym razem tak będzie. Ta adaptacja to ma być "ogień". I w momencie, kiedy twórcy jako podkład muzyczny do zwiastunu dali "Creep", hit Radiohead, to jedno jest pewne - nie można przejść obojętnie obok takiej lektury. Zapowiada się na pełną energii i współczesną adaptację prozy Bolesława Prusa i trzymamy kciuki, aby dalej poszło wszystko równie dobrze.

Premiera "Lalki" została zapowiedziana na drugą połowę 2026, zatem najwyższy czas, aby Netflix podsycał oczekiwania na sześcioodcinkowy serial. Jak piszą media, jest na co czekać - "Lalka" w najnowszym wydaniu ma być bardzo osobista, ale też i żywa. Śmieszna i straszna zarazem. "Serial zaskakujący. Dziki." Tak przynajmniej twierdzi jej reżyser Paweł Maślona, który postanowił nam pokazać swoje spojrzenie na XIX wieczną Warszawę, miasto w przededniu wielkich zmian klasowych.

"Lalka" to odważna adaptacja poważnej klasyki

Na ekrany powrócą ulubieni aktorzy ostatniego czasu: Tomasz Schuchardt oraz Sandra Drzymalska. Obsada ujawniana jest stopniowo, ale na ten moment już wiemy, że obok nich pojawią się także Jacek Braciak, Magdalena Cielecka, Julia Wyszyńska i Dariusz Chojnacki.

"Lalka" to historia o niemożliwej relacji i cenie awansu społecznego. To też opowieść o marzeniach, które w efekcie prowadzą do katastrofy. Wokulski (w tej roli Tomasz Schuchardt) jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka (Sandra Drzymalska), bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.