Telewizja i VoD

Zwiastun tego serialu jest dziki i zaskakujący. Chcą nami wstrząsnąć?

"Lalka" to jedna z najbardziej wyczekiwanych obecnie polskich produkcji. Choć trzeba przyznać, i to z ręką na sercu, że wiele osób uważało tę akurat lekturę za dość nudną i ciężką do przebrnięcia. Tymczasem, zwiastun powoduje, że budzimy się z letargu, dostajemy dawkę energii i mamy naprawdę sporą nadzieję, że będzie to naprawdę udana adaptacja.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zwiastun tego serialu jest dziki i zaskakujący. Chcą nami wstrząsnąć?

"Lalka" całkowicie po nowemu

Ma być odważnie i wszystko wskazuje, że tym razem tak będzie. Ta adaptacja to ma być "ogień". I w momencie, kiedy twórcy jako podkład muzyczny do zwiastunu dali "Creep", hit Radiohead, to jedno jest pewne - nie można przejść obojętnie obok takiej lektury. Zapowiada się na pełną energii i współczesną adaptację prozy Bolesława Prusa i trzymamy kciuki, aby dalej poszło wszystko równie dobrze. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Premiera "Lalki" została zapowiedziana na drugą połowę 2026, zatem najwyższy czas, aby Netflix podsycał oczekiwania na sześcioodcinkowy serial. Jak piszą media, jest na co czekać - "Lalka" w najnowszym wydaniu ma być bardzo osobista, ale też i żywa. Śmieszna i straszna zarazem. "Serial zaskakujący. Dziki." Tak przynajmniej twierdzi jej reżyser Paweł Maślona, który postanowił nam pokazać swoje spojrzenie na XIX wieczną Warszawę, miasto w przededniu wielkich zmian klasowych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor LG 55QNED93A6A 55" MINILED 4K 144Hz WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 55QNED93A6A 55" MINILED 4K 144Hz WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Telewizor Kiano Elegance 40" Full HD Smart TV VIDAA Netflix, HBO, Prime
Telewizor Kiano Elegance 40" Full HD Smart TV VIDAA Netflix, HBO, Prime
0 zł
899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 899.99 zł
Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
13999 zł - najniższa cena
Kup teraz 13999 zł
Advertisement

"Lalka" to odważna adaptacja poważnej klasyki 

Na ekrany powrócą ulubieni aktorzy ostatniego czasu: Tomasz Schuchardt oraz Sandra Drzymalska. Obsada ujawniana jest stopniowo, ale na ten moment już wiemy, że obok nich pojawią się także Jacek Braciak, Magdalena Cielecka, Julia Wyszyńska i Dariusz Chojnacki. 

"Lalka" to historia o niemożliwej relacji i cenie awansu społecznego. To też opowieść o marzeniach, które w efekcie prowadzą do katastrofy.  Wokulski (w tej roli Tomasz Schuchardt) jako ambitny przedsiębiorca i Izabela Łęcka (Sandra Drzymalska), bohaterka z własnym planem na życie, toczą grę o wolność w świecie sztywnych konwenansów.

"Lalka” to opowieść o marzeniach, które prowadzą do katastrofy; o pragnieniu, które potrafi podpalić świat; i o tym, że marzenie o awansie może spełnić się w zupełnie nieoczekiwany sposób.

mówi autor scenariusza, Paweł Demirski.
Image
telepolis
netflix miniserial netflix seriale netflix zwiastun seriale netflix polski serial Netflix premiera netflix Netflix lektura
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix