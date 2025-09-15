Kto jeszcze nie widział, niech zasiada. Rzucili od razu cały sezon

Breslau czyli polskie Peaky Blinders?

Niektórzy dopatrzyli się podobieństwa. Ale jedno jest pewne - serial "Breslau" to nie tylko gratka dla wielbicieli serialu "Peaky Blinders", ale także dla tych, którzy cenią talent aktorski Tomasza Schuchardta, Sandry Drzymalskiej, Agaty Kuleszy i Ireneusza Czopa. Produkcję promował kultowy utwór "Brunetki, blondynki", którego premiera najnowszej wersji miała miejsce podczas tegorocznego Męskiego Grania.

Breslau - o czym opowiada serial?

Akcja produkcji przenosi nas do barwnych, ale też pełnych niepokoju i napięć, lat 30. XX wieku. Konkretnie do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. Jest to moment, kiedy wielkimi krokami zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata są skierowane w stronę III Rzeszy. W tym właśnie czasie, w Breslau, dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zakłócić nadchodzące wielkie święto sportu. Negatywnie może też wpłynąć na wszelkie działania propagandowe z tym związane. Sprawę do rozwikłania dostaje kontrowersyjny komisarz policji Franz Podolski. I tak krok po kroku, widz zostaje wciągnięty w niebezpieczny pościg za mordercą.