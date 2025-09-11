Telewizja i VoD

Netflix ma hit na miarę "Squid Game". Tej bitwy da się zapomnieć

"Jeden punkt za każde życie" - brzmi znajomo? Spokojnie, to nie kolejna odsłona "Squid Game", ale całkiem nowy serial Netflixa, zatytułowany "Bitwa Samurajów". Wielce prawdopodobne, że kolejna produkcja z motywem gry w roli głównej zachwyci widzów Netflixa.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:39
0
"Bitwa Samurajów" kontra "Squid Game"

Może to i konkurencja dla słynnego już "Squid Game", ale jedno jest pewne - fani tego rodzaju seriali dostaną coś opartego na podobnych motywach. Rzecz jasna, w zupełnie innej odsłonie, zdecydowanie bardziej historycznej. Netflix wypuścił do sieci zwiastun "Bitwy Samurajów", którego premiera została zaplanowana na 13 listopada 2025 roku. Warto zatem zapoznać się z zapowiedzią i nie przegapić emisji na platformie.

A będzie się działo - w serialu nie zabraknie wartkiej akcji, walk na śmierć i życie, scen bitewnych, dynamiki oraz rozlewu krwi. Już sam zwiastun jest istnym dowodem na to, że to nie jest produkcja dla osób wrażliwych - krew będzie lała się strumieniami. Ale dokładnie tego można się spodziewać w serialu, gdzie toczy się walka o wielką wygraną. Tak właśnie będzie wyglądała "Bitwa Samurajów", której premiera została zapowiedziana na 13 listopada.

Netflix pokazuje walki na śmierć i życie

Wygląda to mniej więcej tak: jest ich 300, ale wygrać może tylko jedna osoba. Ale w odróżnieniu do "Squid Game" cofamy się w czasie do XIX-wiecznej Japonii ery Meiji, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Biorąc pod uwagę historyczne realia, to właśnie wtedy nastąpił moment, kiedy postanowiono zlikwidować klasycznych samurajów i zastąpić ich nowoczesnym wojskiem. Zdegradowani wojownicy w jednej chwili stracili wszystko i często popadali w skrajne ubóstwo. Na takim tle właśnie została stworzona produkcja. 

Rola główna przypadła aktorowi Junichi Okada, który jest jednocześnie choreografem oraz mistrzem sztuk walk takich jak: brazylijskie jiu-jitsu, kali, shooto, jeet kune oraz kenjutsu. Nie ma zatem się co dziwić, że w "Bitwie Samurajów" to właśnie walka została postawiona na pierwszym miejscu. 

telepolis
