Natychmiast usuń to rozszerzenie Chrome i Edge. Kradnie Twoje rozmowy

Jedno z polecanych rozszerzeń w Chrome Web Store okazało się łase na dane użytkowników. Jeśli z niego korzystasz to lepiej jak najszybciej się go pozbyć.

Dalsza część tekstu pod wideo

Usuń to rozszerzenie do Chrome

Mowa o rozszerzeniu Urban VPN Proxy, które ma średnią ocenę na poziomie aż 4,7 gwiazdki. Często umieszczane było wśród polecanych wtyczek. Dostępne jest również na przeglądarce Microsoft Edge, gdzie zostało pobrane aż 1,3 mln razy.

Problem pojawił się wraz z aktualizacją 5.5.0, która została wydana 9 lipca 2025 roku. Od tego momentu rozszerzenie zaczęło wykradać wszystkie rozmowy użytkowników w modelami AI, w tym ChatGPT, Gemini, Grok oraz Perplexity. Wśród przechwytywanych informacji znajdują się:

polecenia wpisywane przez użytkowników

odpowiedzi danego modelu

oznaczenia czasowe

metadane sesji

użyty model AI

Co ciekawe, Urban VPN Proxy 25 lipca zaktualizowało swoją politykę prywatność. W niej znajduje się informacja o przechwytywaniu takich danych. Ma to się dziać w imię większego bezpieczeństwa użytkowników.

Ze względu na charakter danych wykorzystywanych w poleceniach AI, niektóre wrażliwe dane osobowe mogą być przetwarzane. Chociaż celem tego przetwarzania nie jest gromadzenie danych osobowych lub umożliwiających identyfikację, to nie możemy w pełni zagwarantować usunięcia wszystkich wrażliwych lub osobistych informacji. Wdrażamy środki mające na celu odfiltrowanie lub wyeliminowanie wszelkich identyfikatorów lub danych osobowych, które mogą Państwo przesłać za pośrednictwem poleceń, oraz anonimizację i agregację tych danych. czytamy w dokumencie.

Co gorsze, rozszerzenie dzieli się tymi danymi ze swoimi partnerami, w tym między innymi firmą BIScience. Ta już na początku tego roku została oskarżona o zbieranie danych użytkowników, w tym informacji o kliknięciach.