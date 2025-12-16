Bezpieczeństwo

Natychmiast usuń to rozszerzenie Chrome i Edge. Kradnie Twoje rozmowy

Polecane rozszerzenie do przeglądarki Chrome okazało się szkodliwe. Eksperci wykryli, że kradnie rozmowy użytkowników.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:24
Jedno z polecanych rozszerzeń w Chrome Web Store okazało się łase na dane użytkowników. Jeśli z niego korzystasz to lepiej jak najszybciej się go pozbyć.

Usuń to rozszerzenie do Chrome

Mowa o rozszerzeniu Urban VPN Proxy, które ma średnią ocenę na poziomie aż 4,7 gwiazdki. Często umieszczane było wśród polecanych wtyczek. Dostępne jest również na przeglądarce Microsoft Edge, gdzie zostało pobrane aż 1,3 mln razy.

Problem pojawił się wraz z aktualizacją 5.5.0, która została wydana 9 lipca 2025 roku. Od tego momentu rozszerzenie zaczęło wykradać wszystkie rozmowy użytkowników w modelami AI, w tym ChatGPT, Gemini, Grok oraz Perplexity. Wśród przechwytywanych informacji znajdują się:

  • polecenia wpisywane przez użytkowników
  • odpowiedzi danego modelu
  • oznaczenia czasowe
  • metadane sesji
  • użyty model AI

Co ciekawe, Urban VPN Proxy 25 lipca zaktualizowało swoją politykę prywatność. W niej znajduje się informacja o przechwytywaniu takich danych. Ma to się dziać w imię większego bezpieczeństwa użytkowników. 

Ze względu na charakter danych wykorzystywanych w poleceniach AI, niektóre wrażliwe dane osobowe mogą być przetwarzane. Chociaż celem tego przetwarzania nie jest gromadzenie danych osobowych lub umożliwiających identyfikację, to nie możemy w pełni zagwarantować usunięcia wszystkich wrażliwych lub osobistych informacji. Wdrażamy środki mające na celu odfiltrowanie lub wyeliminowanie wszelkich identyfikatorów lub danych osobowych, które mogą Państwo przesłać za pośrednictwem poleceń, oraz anonimizację i agregację tych danych.

czytamy w dokumencie.

Co gorsze, rozszerzenie dzieli się tymi danymi ze swoimi partnerami, w tym między innymi firmą BIScience. Ta już na początku tego roku została oskarżona o zbieranie danych użytkowników, w tym informacji o kliknięciach.

Zresztą nie tylko Urban VPN Proxy jest tutaj problemem. Inne rozszerzenia, tego samego dewelopera, również zbierają te sam dane. Mowa o: 1ClickVPN Proxy, Urban Browser Guard oraz Urban Ad Blocker. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej się ich pozbyć.

telepolis
Google Chrome microsoft edge szkodliwe rozszerzenia do Chrome rozszerzenia Google Chrome Microsoft Edge rozszerzenia Rozszerzenia do przeglądarki Urban VPN Proxy 1ClickVPN Proxy Urban Browser Guard Urban Ad Blocker
Zródła zdjęć: aileenchik / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Hacker News