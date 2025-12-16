Głośny serial sci-fi ma swój nietypowy spoiler na Google Earth

Spoiler, o którym jest głośno w sieci

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w pierwszym sezonie serialu "Pluribus" jest ślepa uliczka, w której mieszka główna bohaterka — Carol. To miejsce z widokiem na większą część Alburquerque. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, nie jest to prawdziwy zaułek, ale specjalnie wybudowany na potrzeby produkcji, plan zdjęciowy położony na zachód od miasta, w rejonie Volcano Cliffs.

W Mapach Google można przeglądać najnowsze zdjęcia satelitarne tego miejsca, ale Google Earth oferuje także narzędzia do przeglądania "zdjęć historycznych". Dzięki tej funkcji zainteresowani mogą bez większego problemu cofnąć się do sierpnia 2023 roku i bez problemu zobaczyć plan zdjęciowy w momencie jego budowy. To ciekawy widok, w którym większość domów ma drewnianą konstrukcję.

Jeśli przesuniemy się do 2024 roku, będziemy w stanie zobaczyć nie tylko ukończoną scenografię z ogrodem Carol, ale także duży napis "wróć", który bohaterka napisała po drugiej stronie ślepej uliczki w kluczowej scenie końcowej siódmego odcinka. Nie będziemy dodawać tego zdjęcia, aby nie spoilerować bardziej, ale warto się nieco pobawić i poszukać różnych elementów układanki na własną rękę.