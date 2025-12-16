Głośny serial sci-fi ma swój nietypowy spoiler na Google Earth
"Pluribus" ("Jedyna") to wciągający serial science-fiction od Apple TV+, który został uznany za jeden najciekawszych w 2025. To produkcja, która ustanowiła nowy rekord oglądalności na platformie i ciągle budzi wiele emocji. Kolejną gratką dla fanów jest fakt, że na Google Earth można znaleźć spoiler "Pluribusa". Pod warunkiem że wie się, gdzie szukać.
Spoiler, o którym jest głośno w sieci
Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w pierwszym sezonie serialu "Pluribus" jest ślepa uliczka, w której mieszka główna bohaterka — Carol. To miejsce z widokiem na większą część Alburquerque. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, nie jest to prawdziwy zaułek, ale specjalnie wybudowany na potrzeby produkcji, plan zdjęciowy położony na zachód od miasta, w rejonie Volcano Cliffs.
W Mapach Google można przeglądać najnowsze zdjęcia satelitarne tego miejsca, ale Google Earth oferuje także narzędzia do przeglądania "zdjęć historycznych". Dzięki tej funkcji zainteresowani mogą bez większego problemu cofnąć się do sierpnia 2023 roku i bez problemu zobaczyć plan zdjęciowy w momencie jego budowy. To ciekawy widok, w którym większość domów ma drewnianą konstrukcję.
Jeśli przesuniemy się do 2024 roku, będziemy w stanie zobaczyć nie tylko ukończoną scenografię z ogrodem Carol, ale także duży napis "wróć", który bohaterka napisała po drugiej stronie ślepej uliczki w kluczowej scenie końcowej siódmego odcinka. Nie będziemy dodawać tego zdjęcia, aby nie spoilerować bardziej, ale warto się nieco pobawić i poszukać różnych elementów układanki na własną rękę.
Przypomnijmy, że "Pluribus" zadebiutował dwoma odcinkami w piątek, 7 listopada. Serial liczy sobie 9 odcinków, a finałowy został zaplanowany na 26 grudnia 2025.